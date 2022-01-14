【第五波疫情】曾祈殷指若無社區爆發及找出傳播鏈　農曆新年前可平息第五波疫情

▲ 曾祈殷指若無社區爆發及找出傳播鏈，農曆新年前可平息第五波疫情。（資料圖片）

本港新冠疫情持續，昨日（13日）莊柏醫療在屯門的診所再有護士初步確診（詳情即看：【下一頁】）。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（14日）在電台節目表示，現時未見到社區有大規模爆發的情況，若未來數日未出現社區爆發，確診者傳播鏈明確，則有望在農曆新年前平息第五波疫情。

曾祈殷對昨日初步確診的2名屯門診所護士提出2個染疫的可能性。他指出，她們工作時間未必有重疊，可能是通過環境間接性傳疫，如共用物品、衣帽間，有機會殘餘病毒，或接觸帶有病毒的飛沫。另外，如診所本身有員工有感染，即使2名護士無直接見面或接觸，亦有可能是由第三者傳染2名護士。他表示，查明具體原因尚需待衞生防護中心取得空氣及環境樣本後，追蹤病人及員工時找出傳播鏈。

曾祈殷又認為現時檢測量合乎期望，現暫時透過社區檢測未找到個案是好消息，希望政府可以盡快釐清及切斷空少群組、藥房及醫療診所群組，避免繼續擴散，並在短時間內找到相關人士進行病毒檢測及送往隔離中心做檢測。

對於有確診者隱瞞行蹤，曾祈殷坦言是「最難」處理，提醒市民如果有確診人士隱瞞行蹤，需要負上法律責任，若市民去過某些地點，要記得清楚，尤其是一些沒有安心出行的地點。他強調，這部分需要市民配合，若想在較早時間控制疫情，大家要一同合作，衞生主任雖有被賦予權力查找確診人士行蹤，但亦要視乎當事人能提供多少資料。

港大微生物學系講座教授袁國勇曾表示，如能找到所有傳播鏈，第五波疫情有望在農曆新年前後停下來。曾祈殷稱亦抱類似看法。他指在最近社區檢測及強檢大廈的樣本中，暫時未見到社區有大規模傳播。他表示，未來數日要密切留意，如未有社區爆發，而全部確診者都可以串連，農曆年前便可以平息疫情。

至於外防輸入方面，港府至今已將140個國家列為高風險地區。曾祈殷則認為有必要，且若能提早做會更好。他解釋，現時當局已需要追蹤大量人士，不希望再有新增確診來自機場、轉機，增加機場員工風險。而他認為，透過這些方式可避免機場員工受感染。



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記者：黃穎津