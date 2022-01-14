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【肺癌治療】末期肺癌生存中位數不足1年 病人肺癌轉移到腦部12年後奇蹟活下法

健康 11:08 2022/01/14

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「乜你仲未死咩！」實際是一句美麗的祝福語。

醫生有一句不應對病人說的話，要說也只能對某些特別病人說，說後醫生會感到驕傲，病人也會感到開心。這句話便是：「乜你仲未死咩！」

平常人說這話很不禮貌，有點像盼望對方去死，但當醫生有緣治理晚期癌症病人，5年、10年後病人仍健在的話，這句話便是祝福。

20年前，醫生開始參與肺癌研究，四期肺癌病人生存中位數不足一年，意思是一半病人在一年之內離世，而另一半是能活過一年，但當年能長期生存者少之又少，五年生存率不足5%。自從標靶藥面世，近年又有免疫治療，個別肺癌患者已能長期生存，例如：ALK基因突變陽性病人的五年生存率，可以高達62%（見註）。

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早前走過威院走廊，聽到有病人大聲問好，轉身瞥見這位12年前的病人，那時他的肺癌已轉移到腦部，標靶藥合用，但想不到能維持十多年，醫生衝口而出便是這句：「乜你仲未死咩！」他也笑着回答：「全靠你，死唔去！」這絕對是當醫生的最大回報。

當然，不是每個病人都如此幸運，科學上亦未能完全預知誰是幸運兒，但這些「仲未死」的後期病者絕對是其他癌症病人的盼望，當有初患者目睹長期生還者能正常開心地過活時，便是最大鼓舞。「乜你仲未死咩！」實際是一句美麗的祝福語。

註：Mok et al Annals of Oncology 31：1055-1064, 2020.

全文刊於《經濟日報》，原題為「祝福語」

撰文 : 莫樹錦

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