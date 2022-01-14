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【強制檢測】屯門檢測承辦商指市民排隊做檢測情況有改善　延長開放時間有幫助

社會 10:59 2022/01/14

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港府在屯門區增設多個檢測站。（資料圖片）

屯門疑現隱形傳播鏈，港府在當區增設多個檢測站。有份營運檢測站的相達生物科技董事長招彥燾說，昨天的檢測情況明顯有改善，相信不少居民已完成檢測，或因增設多個檢測站而將人流分到其他檢測點，形容是一個好方向。

招彥燾今早（14日）接受電台訪問時指，前日及昨日有逾2萬檢測量 ，而昨日及今天的檢測情況明顯有改善，採樣站不用超時工作，採樣站不用超時工作，相信是不少居民已完成檢測，檢測人流亦分流到其他檢測點，形容是一個好方向；另有可能是與港府延長檢測點的開放時間，提早在早上8時開放、增加檢測站等有關。

他又說，兆麟社區會堂的檢測站會比較多人，而友愛體育館等的檢測站排隊的人較少，料半小時可以完成檢測，指中午及晚上時間比較多人。

他又相信如果流動檢測站可以提供預約一定會有幫助，又提到提供預約服務的兆麟社區會堂檢測中心，惟因預約額有上限，故很快滿額，檢測中心要優先安排他們檢測，但長者可能不懂得預約，令他們輪候時間較長。他又指，預約名額中有兩成至三成人會不出現。

最新影片推介：【活得健康啲】耳朵具自動清潔功能切忌胡亂採耳　專科醫生教正確清理耳垢方法

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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