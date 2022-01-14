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【COLLAR出道】《Call My Name！》MV半日破47萬點擊　COLLAR造型獲好評

娛樂 11:43 2022/01/14

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熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

COLLAR 新歌 MV《Call My Name！》

由Ｍarf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）和芯駖（李芯駖）組成的《全民造星IV》女團COLLAR，前晚（1月12日）正式出道並推出新歌《Call My Name！》，歌詞中的「Call Call Call Call Call Collar」相當洗腦。

《Call My Name！》MV於昨晚（1月13日）8時在COLLAR的官方YouTube上架，眾女身穿貼身打歌服，造型與MV也充滿未來感，上架4小時已衝破23萬點撃，到翌日早上約8時，架半日更破47萬點擊！

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COLLAR變未來新人類

在《Call My Name！》MV內，COLLAR全員穿上型格戰士裝束，服裝以黑色、綠色、灰色為主，貼身之餘又展現不同成員的身型美態，小蠻腰、纖瘦手臂盡現，令一眾「領粉」大飽眼福。

MV一起首是各人的「單頭」，先有《造星IV》冠軍Marf登場，緊接是Day、WINKA、Candy、SoChing、芯駖、Ivy So、Gao，然後就可讓粉絲看清COLLAR的舞步。MV中又利用不同角度投射的燈光營造出具電子前衛風格，盡現女團的型格。

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上架半日破47萬點擊

COLLAR新歌MV氣勢如虹，上架半日就已經衝破47萬點擊，似乎集合粉絲的力量，極速衝破100萬點撃應該也不是難事呢！

粉絲們寫下了超過2400則留言，評價都相當正面：「各位家庭從此就腥風血雨 女團初次見面 一眾前夫前妻必定包容 期待衝出亞洲的日子」、「一出道就有呢種震撼力，實在難得」、「Day Marf 好正啊！芯齡又幾上鏡喎，每個人都有特色 個MV咁短時間可以拍到呢個質素，都算勁！」、「呢個MV好正！！好有科技感同現代感」。

另外，網民也有提起COLLAR於出道舞台時所穿的Gucci服裝：「唔著Gucci，好睇幾多」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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