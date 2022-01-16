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【鐵拳英雄】細鳳瘋癲背後隱藏感人原因　元秋曾是邦女郎婚後被星爺打動復出

娛樂 15:12 2022/01/16

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元秋在《鐡拳英雄》演出感人母子戲。

TVB新劇《鐵拳英雄》匯合了陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、姚子羚、伍允龍演連場動作戲，當中由元秋演劇中步青雲（陳展鵬飾）母親丁細鳳，當中一集揭開丁細鳳瘋癲背後內藏感人原因，元秋更盡騷演技。

元秋演的《鐵拳英雄》，其實前名為《唐人街》，是元秋於2018年時相隔3年再接演的TVB劇集，不過《鐵拳英雄》存放至今才播出，而在拍完該劇後，元秋亦早已與TVB完約，故暫時《鐵拳英雄》是元秋最後參演的TVB劇集。

【鐵拳英雄】陳展鵬操肌演武林高手　陳山聰伍允龍夠合拍打出火花

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秋姐發揮演技

秋姐不只在《鐵拳英雄》騷身手，更可以發揮演喜劇才能及展現內心戲。

因為其中一集講丁細鳯在麻將檯大展英姿，似有向秋姐曾演出的電影《雀后》作致敬，而劇情之後講到青雲代替親弟妹寫信給細鳳，慰藉她跟子女失散後的念掛之情，也十分感人。

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10歲入行學京劇

現年71歲的元秋（原名張轉男），出身演藝世家，父親張玉成是山東的京劇演員，後舉家來港，張玉成改任粤劇武師。元秋在家中共有七兄弟姊妹，她排行第三，藝人文雪兒是她的胞妹。

元秋在10歲便被父親送到于占元創辦的「中國戲劇研究學院」學習京劇，與洪金寶、成龍、元彪、元華等成為同門，而且論輩份更為成龍的師姐。

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元秋之後如同門其他師兄弟妹一樣加入電影圈當龍虎武師，更在1974年參與荷里活大片《鐵金剛大戰金槍客》（The Man with the Golden Gun）的演出，成為邦女郎。

不過元秋在1980年結婚後開始淡出幕前，直至2004年才被周星馳力邀復出參演《功夫》，她更為此增肥18磅，戲中包租婆角色令元秋走紅，亦憑《功夫》奪金馬獎及百花獎最佳女配角。

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參演《七小福》

《功夫》之後，她為成影壇搶手綠葉，此外在2010年至2015年於TVB演電視劇集，其中以《城寨英雄》最為人津津樂道。

至去年，元秋應大哥大洪金寶之邀，將跟一眾七小福師兄弟，演出向恩師于占元致敬敬的電影《七小福》。

撰文 : TOPick柴犬出動

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