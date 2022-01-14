【COLLAR出道】《Call My Name!》MV一天破64萬點擊　COLLAR感謝幕後團隊

▲ 剛剛出道的女團COLLAR受訪分享新歌MV拍攝點滴。

ViuTV選秀節目《全民造星IV》總決賽完結至今只短短三周，在前日（1月12日）已公布在《全民造星IV》20強中挑選出8名成員組成女子組合COLLAR。

當中，成員包括隊長阿Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、Candy（王家晴）、Ivy So（蘇雅琳）、So Ching（蘇芷晴）、WINKA（陳泳伽）和Sumling（李芯駖）。

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甫出道，COLLAR成績已十分超卓，團隊第一首作品《Call My Name!》的MV於昨晚（1月13日）8時在YouTube上載，只4小時極速有超過23萬點擊，到今日晚上約7時，點擊數量更已超過64萬。

COLLAR全員齊集接受TOPick專訪，透露新歌《Call My Name!》MV鏡頭背後的秘密。

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女團首個MV

Marf表示，COLLAR之前也未看過《Call My Name!》MV完成品，跟大眾在同一晚才看MV首播：「超級驚喜！一直以來的籌備過程中都不會知道成果如何，我們會分開錄製MV，所以不知大家拍攝情況，亦不知CG會加上甚麼。昨天（1月13日）看見成品時，才驚覺原來自己做了甚麼。」

她形容說：「將碎片拼在一起原來是這麼美、這麼好看。」另一成員WINKA也激動地接著說：「不可思議、不可思議加不可思議！」

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感謝團隊努力

對於新歌MV受歡迎，Marf感恩稱：「很多謝所有支持我們的人，以及瘋狂點擊的人。剛才在休息時間發現有很多外國的觀眾也有給予反應，有些網民覺得這個構思很新穎，覺得我們很國際化，這些鼓勵令我們覺得很安心。」

同時，Marf也自知仍有不足，謙虛稱：「很有衝動想做得更好，始終今次只是短時間內的安排，我們承認仍有很大的進步空間，希望將來可給予大家更完整的成果。」

至於心駖謂：「幕後團隊很用心地為我們準備了很多，是很龐大的陣容。《造星IV》時有很多都是自己準備的，服裝、化妝、構思、道具、音樂等都是自己準備的，記得有次我們還留低準備道具至凌晨2、3時。」

她續說：「今次所有的都很專業地準備好，團隊也是專業的，很感恩有這個機會。這個MV僅花了很短時間便完成，可能很多地方也有不足，自己很想盡快拍攝下一個MV，拍得更好。」

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拍MV的趣事

Ivy So分享道：「我們有很多裝飾，很多不同的Designer，為我們設計了指甲、飾物等，最深刻是指甲很長，很有未來的感覺。跳舞時很容易不停地甩掉，去廁所亦需要別人幫忙，有次推開廁所門時，沒穿褲子的So Ching找人求救。」

So Ching隨即強調：「我有穿內褲的，不過外面的褲子需要別人幫忙。」眾成員即興奮地指So Ching惹人遐想。

Ivy So續指：「《造星IV》時期都是在廠或Studio內練習，未試過於街上跳舞，有次在隧道拍攝至凌晨4、5時，很冷。不過跟大家一起跳舞很熱血、開心。」

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大讚幕後團隊

Day亦大讚MV團隊：「道具製作超級用心！那部真理機器雖然只出現了數秒，但實物很美。」然後Day和WINKA異口同聲地齊說：「還有電話亭！」Day繼續稱：「製作真的很認真，很感謝我們的團隊，這麼認真去做這麼多事情。」

Marf補充指：「特別想說Gao用的那副眼鏡是用人手製作的，既懂得發光且有其他功能，本來以為是買回來的，原來都是自己製作的，真的要給大家掌聲！」

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COLLAR粉絲名稱

COLLAR出道後，網民於網上討論COLLAR的粉絲名稱，包括領仔領女、領巾、粉嶺等，可見網民創意十足。

Gao對此回應：「暫未定粉絲名稱，看見有個有趣的留言指我們是COLLAR，而他們則是BUTTOM，扭扣的意思。等待大家再提議更多名稱後再決定。」

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記者：梁樂欣、陳心怡