【去水腫】常吃生冷食物吃太辣易水腫　中醫推介6種食物快速瘦面【附湯水食譜】

▲ 中醫推介食物及湯水快速瘦面、去水腫。

睡醒後眼睛、面部浮腫，出現水腫問題，有甚麼瘦面方法？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，中醫理論認為水腫為臟腑功能失常，以致津液積聚體內。若晚睡晚起、常吃生冷或太鹹太辣的食物也會令水腫情況加劇。她分享多個去水腫貼士，並推介有助健脾去濕的食材和湯水。

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水腫類型及特徵

梁醫師表示，水腫分為以下2種：

【偶發性水腫】

前一晚打邊爐或吃了重口味食物

哭了一回才入睡

睡前喝太多水

一覺醒來眼部、面部或腳腫

【經常性水腫】

吃不多但體態圓潤

全身肌肉「鬆泡泡」

減不了肥

老是感覺胸悶胃脹

紓緩方法

【偶發性水腫】

生活壓力大、晚睡晚起、常吃生冷、太鹹或太辣的食物所致

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【經常性水腫】

中醫理論認為，脾胃功能失調，身體水分無法好好運行，積存體內就會導致水腫。此情況常見於痰濕體質人士身上，想去水腫就先要養好脾胃。

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去水腫食材

梁醫師介紹以下6種去水腫食材，性質及功效如下：

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湯水推介

【老黃瓜赤小豆小米湯】

功效、材料及做法如下：

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內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣