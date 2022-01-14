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【新冠疫苗】兒科醫生指家長若擔心疫苗副作用　建議讓子女接種科興疫苗

社會 11:16 2022/01/14

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許家驊建議擔心疫苗副作用的家長，為子女選擇接種科興疫苗。（資料圖片）

疫苗顧問專家委員會昨舉行會議後，建議降低復必泰疫苗接種年齡至5至11歲，接種劑量為成人劑量三分一。兒科醫生許家驊在電台節目中，引述外國的數據指兒童和長者都屬於高危群組，而英美國家中兒童感染的比例亦急速上升，即使兒童的免疫能力較高，但他們入院比例不低，建議家長讓子女盡早接種疫苗。

儘管家長有點擔憂，我們都會建議家長讓子女盡早接種疫苗。

許家驊表示，不少家長擔心兒童接種後會出現心肌炎和其他副作用，建議他們選擇為子女接種採用滅活技術的科興疫苗，因有不少兒童接種的疫苗都是同類技術，相信可減少憂慮：

如果你（家長）擔心一啲新的技術長遠會影響身體，可以選擇傳統的滅活技術科興疫苗。

最新影片推介：【活得健康啲】耳朵具自動清潔功能切忌胡亂採耳　專科醫生教正確清理耳垢方法

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：郭詩詩

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