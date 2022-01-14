Lisa掀起Lady-Datejust潮流　檢閱勞力士最強女團錶

▲ Lisa掀起Lady-Datejust潮流，勞力士的粉絲是時候入貨。

熟知中國風水玄學的朋友們，都聽過九運這回事。九運屬《易經》離卦，在此運中，凡跟女士、美麗的事物均會當道，剛巧世界級品牌ROLEX在此時全力為旗下Lady-Datejust系列腕錶助攻，其矚目程度好比大家正期待ViuTV的女團 Collar一樣，要hold your breath，call their name了！

▲ 當今最強橫韓國女團BLACKPINK的團員，其中最最最焫手可熱的Lisa，是公認Lady-Datejust的超級硬粉，在她的纖纖玉手上總會找到Datejust蹤影。（圖片ig@lalalisa_m）

看看ROLEX去年年底，以無畏追夢的女士作呼召，為1957年已面世的Lady-Datejust腕錶重新助攻。她的出現植根於1945年的「男版」Datejust，這枚堪稱腕錶的皇者面世之時，正值五運（1944年-1963年），是全球最關鍵的一年，也是新秩序之開端。

在任何時運，凡漂亮又通情達理的女士又怎會不飛黃騰達呢？所謂應運而生，在ROLEX創辦人Hans Wilsdorf眼中是對「市場觸覺的敏感度夠不夠」。他有鑑於50年代柯德莉夏萍的風姿俘虜整個荷里活、佛蘭西絲莎崗（Francoise Sagan）推出的《日安憂鬱》震驚文壇……

▲ 1957年面世的首枚Lady-Datejust。（圖片品牌提供）

於是他決定推出「專為女性而設計的經典時計」，並命名為Lady-Datejust，Hans Wilsdorf 更曾言︰「女士希望腕錶細小，而且機芯精準。然而，腕錶愈小便愈難確保精準。」力臻完美的態度，令他成功為女士打造出一枚既型格且可靠的準確腕錶，推陳出新直至現在。

來到21世紀，新一代女性在各行各業大放異彩，對腕錶的要求也非常為嚴格，如王羽佳、加碧妮梅古露莎、愛瑪甘普、基莉迪卡娜娃和韓國至尊女團Blackpink的Lisa都均鍾情Lady-Datejust，愛其務實中是堅固優雅的典範。

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欣賞其中層錶殼以極難腐蝕的整塊實心蠔式鋼合金或18K金鑄造而成，更配備多款錶面，備有多種材質、顔 色、花紋與多款鐘點標記以供選擇，如羅馬數字或阿拉伯數字等。除了經典的香檳色、銀色、白色、粉紅色、鑲鑽或珍珠貝母錶面，錶圈也配備圓拱形、三角坑紋或鑲鑽，讓女性可挑選獨一無二款式。

Lady-Datejust搭載自家研發製造的2236 型機芯，同樣配備由勞力士製造並獲得專利的Syloxi 游絲（極為穩定精準，其抗震力更比傳統游絲高出十倍），藉由恒動擺陀為機芯上鏈，精準可靠，動力儲備約55 小時和抗震防磁等方面都作進一步提升。

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去年，勞力士為表誠意，在新款Lady-Datejust推出最強設計：於18K 黃金錶面鑲嵌291顆鑽石！錶殼和外圈鑲滿202顆圓鑽！至於元首型錶帶上更鑲嵌了596顆圓鑽！一枚勞力士錶身上有近合共1,089顆鑽石，除了示範帝皇級級數，同時，是品牌是為旗下巧奪天工的工藝技術來一個霸氣示範！

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產品查詢︰rolex.com

記者︰黃鑑江