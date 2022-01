【升中面試】狀元搖籃聖保羅男女中學　升中面試測中英水平數理能力

▲ 聖保羅男女中學升中面試攻略。

直資傳統名校聖保羅男女中學,開設DSE文憑試及IB國際文憑試雙軌課程,學生在公開試表現出色,因此一向深受家長歡迎,入學競爭亦激烈。小六生除了要學業成績出眾,若能在面試有優秀表現,就能大大增加獲取錄的機會。

聖保羅男女中學以英語為教學語言,中一至中三中文科以普通話授課,近年亦引入西班牙語及法語學科,以便學生將來可應考IGCSE。高中方面,學校開設中學文憑試(DSE)及國際文憑試(IBDP)雙軌課程,供學生自由選擇。

由於每年校方都收逾千份報名表,學校會參考申請人的教育局成績次第35%、面試表現35%、學業及非學業表現20%、操行10%,邀請約450人進行面試。

獲邀面試的申請者,會被安排與不同老師個別會面,不設筆試,主要了解學生的中英文語言水平、數理基礎知識及能力。

高科技教育中心蘇廸希校長出版的《最強直資中學天書》,整理了過往中心學生於聖保羅男女中學面試的題目:

中文科

測試學生的粵語及普通話能力,粵語方面,老師會給考生一句諺語,例如「行行出狀元」,考生要用它造句。

普通話方面,則要求學生自我介紹,包括講自己的名字及就讀學校,亦有問及學生覺得學習普通話是否很難。

英文科

主要了解學生的英語理解及表達能力,其中在朗讀及閱讀理解部分,老師會給予學生數分鐘閱讀一篇文章,之後朗讀文章及回答相關問題。

另亦有創意問答環節,曾有考生被問及「If you were a time traveler, when would you travel to?」(如果你是時空旅者,你會去甚麼時間?)

數學科

測試學生的心算能力,以下為其中一些數學題目:

