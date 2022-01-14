【抗疫基金】旅業文藝體育界倡按營業處所規模發津貼　勞聯倡向受影響勞工派9,000元

▲ 旅業文藝體育界倡按營業處所規模發津貼，勞聯倡向受影響勞工派9,000元。(資料圖片)

因應新冠變種病毒Omicron蔓延，當局今日(14日)將公布推出第五輪防疫抗疫基金詳情。據了解，現有社交距離措施限期至下周四屆滿，港府今日亦同時會延長現有多14日至下月3日，換言之晚市禁堂食等措施將延續至年初三。

香港旅遊業議會主席徐王美倫建議，政府依照旅行社的規模發放津貼，向10名員工以下的公司，一筆過資助15萬至20萬元，而10名員工以上的公司，則每多一人額外獲5,000至1萬元，另促請當局向從業員每月發放5,000元至1萬元補助，為期半年。

徐王美倫在港台節目表示，旅遊業冰封長達兩年，相信在Omicron蔓延下，需再停擺最少半年，因此業界對本輪防疫抗疫基金抱有十分大的期望，希望資助總額不會少過上一輪。她期望，政府能聘請更多旅遊從業員到疫苗接種中心工作，並創造更多臨時工作職位，以凝聚業界及挽留人才。

文藝體育界倡運動處所應以面積計算津貼

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛在同一節目稱，今次收緊防疫措施推行較急，戲院、表演場地和體育處所等都措手不及，不少從業員即時失去收入，對能在農曆新年放寬防疫措施並不樂觀，戲院估計停業2周涉及農曆新年旺季檔期，業界的損失達2億元。

霍啟剛促請政府盡快發放資助，並將健身室和體育處所和食肆看齊，以處所面積計算津貼，強調業界「不只損失兩個禮拜的收入，表演前亦要排練三個月，當中的成本仍未包括」，至於自由工作者，只要能夠提供工作證明都可獲津貼，又期望在疫情許可下，當局在沒有觀衆等條件下，開放部分場地及文娛設施讓藝團排練，為日後復辦演出做準備。

勞聯倡向受影響勞工派9,000元

勞聯副主席、勞顧會勞方委員代表譚金蓮則建議，當局向受防疫措施影響的勞工發放一筆過9,000元的資助，根據過往幾輪補助的經驗，他們都無法直接受惠。 她形容上周五收緊防疫措施後，過新曆年前曾出現的旺市，陷入「冰河時期」，不少勞工已經即時收到僱主通知停工、放無薪假等，而需要關閉14天表列處所的僱員，更是即時停工零收入，期望政府能盡快設立失業援助金，協助疫情下失業的人。

最新熱門影片：【活得健康啲】耳朵具自動清潔功能切忌胡亂採耳 專科醫生教正確清理耳垢方法

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜