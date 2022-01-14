【KO社恐】社交恐懼症鼻用噴劑新藥獲批臨床試驗　15分鐘內起效且安全【附9大徵狀】

▲ 「社交恐懼症」鼻用噴劑新藥獲批臨床試驗。

治療社交恐懼症新藥有新進展！中國國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）網站11日公布，用於治療成人社交焦慮障礙（社交恐懼症）的PH94B鼻用噴劑，獲批臨床試驗。

據公開資料顯示，VistaGen Therapeutics公司的PH94B鼻用噴劑，是一款GABAA受體調節劑，以微克劑量鼻內給藥，具有無味、起效快（15分鐘內）而且安全等的特點。

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與目前的抗焦慮藥物相比，PH94B通過激活鼻腔化學感應神經元，觸發大腦中抑制恐懼和焦慮的神經迴路，不需要全身吸收和分佈，就可以快速起效。在治療產後焦慮、創傷後應激障礙、術前焦慮、驚恐障礙和其他焦慮相關疾病也有潛力。

PH94B鼻用噴劑於2019年12月已獲美國FDA授予快速通道資格，按需治療社交焦慮障礙。目前該藥品在全球已進入3期臨床研究，此次在大陸則為首次獲批臨床試驗。

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何謂社交恐懼症？

醫管局資料顯示，人群恐懼症（社交恐懼症）患者難有正常社交活動，嚴重影響生活、工作或學業。社交恐懼症屬於焦慮症的一種，病人會明顯並持續地對一種或多種社交情境感到焦慮或恐懼，並且對自己、他人及社交方面都抱有負面思想。

患者會經常感到被人監察，擔心及在意緊張症狀會被人發現，令別人對自己的印象大打折扣，甚至被嘲笑或譏諷。他們會覺得所有人對週遭的人都要求極高，而且會以社交表現評定個人好壞。

患者會有焦慮感覺，心跳加速、心悸流汗都是部分身體症狀，點撃睇9大徵狀：

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責任編輯：羅嘉欣