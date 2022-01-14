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【強制檢測】當局抽查將軍澳安寧花園6座430居民檢測證明　11人違強檢公告　

社會 12:23 2022/01/14

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政府在將軍澳一幢大廈執行強制檢測公告。（資料圖片）

西貢民政處今日（14日）表示，將軍澳安寧花園6座早前被納強檢公告的大廈，上午派員到該大廈共檢查了約430名受檢人士的檢測報告，其中11名人士違反強檢公告。

民政處指聯同將軍澳警區和衞生署，由今日上午約7時起，安寧花園6座的受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明，人員早上到該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，並到大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測，至上午約10時30分結束行動。

行動中，大廈有11名人士違反強制檢測公告，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。

政府重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截新冠病毒在社區散播，應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。任何人士違反強制檢測公告，可被處定額罰款5,000元，並發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

最新影片推介：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

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