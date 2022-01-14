【百姓的味道】跟謝霆鋒到潮汕搵食　楊千嬅返鄉下圓嫲嫲心願

謝霆鋒主持的美食紀實真人騷《百姓的味道》，其中一集邀請了楊千嬅擔任嘉賓，二人到訪潮汕，四出尋美食，也開啟一段楊千嬅的「歸鄉尋根」之旅，除了分享美食，千嬅難得在家鄉漫步街頭，令她體驗到家鄉生活，她又即場下廚學藝，感受到百味人情之樂！

楊千嬅在兩年前已經在家鄉潮州舉行巡迴演唱會，當時因工係關係未有四出細嚐美食 ，今次才能大快朵頣，千嬅表示，今次是第二次回鄉，要多謝霆鋒的邀請來到家鄉拍攝。

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千嬅訪父親成長地

她指以前嫲嫲很希望一家人能回鄉探親及拜祖先，可惜事與願違，未能完成嫲嫲的遺願，所以今次拍攝十分有意義。

因為千嬅拍節目外，還可見證父親兒時生活，透過拍攝團隊的安排，她有機會去過祠堂拜祖先，亦走訪了嫲嫲及父親昔日生活過的地方，令她對父親成長之地加深了解，她又拍了大量相片及視頻，傳給父親分享。

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在節目中千嬅隨著霆鋒嚐盡家鄉味道，他們到街頭尋味，手打牛丸是馳名遠播的傳統食品，千嬅與霆鋒還即場學打彈牙牛丸，他們又學做粿品，秘制鹵水鵝亦令她充滿回憶。

千嬅表示，以前嫲嫲會親下廚煮一些節日美食，不過早已失傳，今次她有機會學藝，她一定會大顯身手煮給家人品嚐！