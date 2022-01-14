【新冠肺炎】民政署向屯門區居民派發3千套快速測試套裝　當局指其不能替代政府強檢要求

▲ 屯門兆麟檢測站早前大排長龍。（資料圖片）

因應屯門區出現懷疑隱形傳播鏈，民政事務總署將透過「全港社區抗疫連線」向屯門區居民，免費派發3000套新冠肺炎快速測試套裝，希望可以有效地及早識別感染者。



「全港社區抗疫連線」今日（14日）會透過義工，向屯門區有需要的居民和長者派發快速測試套裝，建議他們自行作檢測，希望可以有效地及早識別感染者。當局提醒市民以快速測試套裝進行的檢測並不能替代政府強制檢測的要求，市民如有任何身體不適（即使症狀非常輕微），應盡快向醫生求診，按照醫護人員的指示接受檢測。



為減低新冠肺炎傳播的風險，政府呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士，包括如曾到訪有疫情爆發的地方或曾接觸陽性檢測個案，應盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。

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責任編輯：郭詩詩