何東後人何慧恩七病纏身　靠繪畫走過低谷展現香港情懷

▲ 16歲的何慧恩曾恃青春漠視病情，並有七種疾病纏身，後靠繪畫重新振作。

有時你可以用不留情面去形容命運，它不會理你是有錢人、名人、年輕人，命運之手要扭轉你的人生，說來就來。何慧恩（Sophia Hotung）是何東家族之後，16歲時發病，翌年才診斷為自體免疫性肝炎，但年輕的她，沒有太理會，仍然繼續讀書、工作，直至多次暈倒入院，才願意正視，結果7病纏身，連走路也出現問題。極度沮喪之下，因收到一份聖誕禮物，而開始找到生存下去的動力。由不懂畫畫到變成畫家，並且參與聯展，何慧恩的前路，開始亮起曙光。

▲ 在中環燕譽堂的「愛無懼」聯展，Sophia與她獨特、富有香港情懷的作品合照。（攝影：湯致遠）

何慧恩記得最初發病時（2010年），許多人都覺得她是患了豬流感，因為2009年豬流感在多個國家流行，她有發燒、食慾不振及流感症狀。雖然她覺得很虛弱，又會暈倒，但覺得總會過去。那時候她在英國讀書，6個月內見過34個醫生，希望找出答案，最後得出的結論是自體免疫性肝炎（Autoimmune Hepatitis），自身的免疫系統會攻擊肝臟並使其發炎，其成因未明。

由於病情嚴重，何慧恩無奈返回香港，有一年都沒有上學，2012年才入讀哈羅香港國際學校。仍然年青的她，又怎會屈服於疾病之下？因此她繼續努力讀書，2014年入讀紐約的哥倫比亞大學，主修英文、副修經濟及歷史。

▲ 這張是攝於紐約讀書時，因為服用高劑量膽固醇，副作用是體重增加，而且會掉頭髮，因此Sophia索性將頭髮剪短。（圖片：被訪者提供）

20歲當然相信自己年輕力壯，一定會好起來，再加上食藥的副作用，會令人變得肥胖，頭髮生了一吋就會掉落，手腳卻長出許多毛，想拍拖有男朋友，就不太願意食藥，有時忘了就算。

由原本兩周見醫生一次，Sophia慢慢變成一個月，甚至兩個月。而這7年間，縱使生病，Sophia仍然投入去讀書、旅遊、見朋友，並且一心希望找份好工，就像典型的香港學生，進入大公司，賺很多錢，讓家人感到驕傲，簡單地說，就是：「Be smart, work hard, get rich.」

誤診為厭食症加重病情

到了2017年，她發覺自己有不尋常的疲倦，經常不覺肚餓，而且時常暈倒，可以兩周暈倒三、四次，結果被認為患有厭食症。「但我從來不介意自己的體重，而且喜歡食，怎會是厭食症呢？」

但事實一向嬌小纖瘦的她，體重由90磅暴跌至75磅。「為了治療厭食症，我需要吃許多麩質（Gluten）的食物，如麵包及意粉等，但後來發現我其實患有Celiac Disease（乳糜瀉），吃這些食物為我其實是『毒藥』。」

乳糜瀉是主要影響到小腸的自體免疫性疾病，而麩質會令患者出現異常的免疫反應，典型的症狀包括慢性腹瀉、腹脹、吸收不良及食慾降低等等。Sophia經確診為乳糜瀉而不是厭食症後，對症治療，病情才有些好轉。

期望努力工作回饋父母卻令病情轉差

縱使有病，但Sophia要入大公司的心願仍然沒有變，於是大學畢業後，她去了蘇格蘭工作，但3個月後，她仍然感覺不適，也試過暈倒。「由於我獨居，這樣會很危險，因此我返回倫敦，找到一份新工，可以較近自己的家人及肝臟專科醫生。」

▲ 在蘇格蘭，Sophia與她的表妹合照。因為服用類固醇的關係，Sophia面部明顯脹了。（圖片：被訪者提供）

新工作壓力大，令Sophia需要長時間甚至周末也要工作。「我沒有繼續看醫生，因為我想在工作表現良好。」結果2019年4月，她又住了一個月醫院。因為已經3次入院，Sophia母親特意從香港飛去倫敦，將Sophia帶回香港治療，怕她一個人在外出事。

但熱愛工作的Sophia仍然沒有停下來，在母親的Kids' Gallery幫忙處理IT的事務。但到了2020年10月，當時新冠疫情愈來愈嚴峻，Sophia病情也愈來愈嚴重，以致她突然間不能再走路，只能臥床休息。

▲ 這是攝於前年2月的照片，Sophia的腳明顯纖瘦，難怪會誤診為厭食症。（圖片：被訪者提供）

7病只有5種可治療

除了之前確診的自體免疫性肝炎、乳糜瀉，她還有自體免疫性膽管炎（Autoimmune Cholangitis）、重症肌無力（Myasthenia Gravis）、肌痛性腦脊髓炎（Myalgic Encephalomyelitis）、纖維肌痛（Fibromyalgia），以及因為長期高劑量的類固醇治療，出現骨質疏鬆症。

7病纏身，醫生說5種可以治療，2種不能治療，結果Sophia甚麼也不能作。

我很沮喪，很depress，很想死，又不能工作賺錢，覺得自己無將來。朋友又不能來見我，男朋友又在紐約，覺得很孤獨，無希望。

那時候正值聖誕節，Sophia的母親送了一部平板電腦給她，令她的生活重燃希望。

▲ Sophia平日在家中作畫的情形。（圖片：被訪者提供）

「我從來沒有學過畫畫，但我下載了Procreate這個軟件。因為我的病令我不能流暢控制自己隻手，而透過畫畫，我希望鍛練我的手部肌肉。」開始畫畫，令她感覺不沉悶而且有趣，她更參考美國雜誌《The New Yorker》的封面，加入香港的元素，變成香港版，如不同宗教的雕像、門牌、交通工具、地道的icon及教堂等。

本是玩票性質的Sophia，將畫作放上IG供朋友觀看，大家都覺得有趣，於是她由畫2張、3張，到最後畫了超過80張。不過，由於要繪畫香港的特色，但不能經常外出的Sophia，有時候有心也無力。「我不能去行山，不能拿著相機去周圍拍照，加上我是混血兒，因為患病又吃得少，中國食物吃得更少，有時覺得自己不是太香港人，感覺沮喪。」

▲ 這幅Sophia的作品，就好像她平時作畫的寫照。（圖片：被訪者提供）

由不懂畫畫變成藝術家

一個原本不懂畫畫，卻因為患病變成畫家，Sophia開始在新藝潮、Art Expo展出自己的作品，最近還在燕譽堂與其他5位畫家開了「愛無懼」聯展。「在新藝潮我開始賣畫，我想：或許我可以透過賣畫賺錢。」因為Sophia一直很內疚，醫療費用需要花費很多金錢，成為家人的負累。「許多人以為我們是何東的後人，一定很有錢。但我們已是第四代，母親也要很努力工作，而且她也要退休啊！」

其實，Sophia每張畫背後都有一個故事，她希望將之結集成書出版，再加上賣畫，她覺得這可以變成她的工作。「本書去年12月出版，沒料到很快，500本便售罄。」就算患病也停不下來的Sophia，開始構思下一個計劃。

▲ 這便是Sophia將自己的畫作及故事，結集成書的《The Hong Konger Anthology》。（圖片：被訪者提供）

「我發現給小朋友看、介紹香港的書籍坊間只有兩本，而且已是60年代的作品，而且不是用香港人的角度，但今天中國、香港已崛起，世界已不同了，我希望寫一本書給小朋友，而不只是畫The Hong Konger 。」

不過，Sophia變得謹慎，不想自己太過操勞。

去年6月，我試了新藥，只要住進醫院，經過兩天8小時的打點滴，雖然令我的免疫力差，令我割傷也不能痊癒，但就解決了我許多的問題，譬如靠拐杖我就可以走路，生活變得更美好。

▲ 雖然病情開始好轉，但今年27歲的Sophia，仍然需要依靠拐杖出入。（攝影：湯致遠）

但她仍然容易疲倦，能量低，不能站立太久，一天只能專注於一項工作，一周要有兩、三天留在家休息，但能夠找到新動力，她已感到很興奮。

我其實很幸運，有家人工人幫忙做家務，不然我需要10倍的精力才可以完成。我還可以賺錢養自己，比起其他患者，我已經很幸運了。

記者：何小雲