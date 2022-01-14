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【新冠肺炎】男子染疫後生殖器縮細3.8cm　研究指5%患者睪丸萎縮

健康 13:52 2022/01/14

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美國一名30多歲男子染疫康復後，陰莖縮短近3.8cm。

新冠肺炎患者即使康復，也可能要面臨大大小小意想不到的後遺症。美國一名30多歲男子去年7月確診，康復後就出現罕見副作用，陰莖縮短近3.8cm，並被醫生告知是「不可逆轉」的永久傷害。外國有研究指出，近5%確診男性有睾丸或陰莖萎縮情形；此外，還有15%男性有性功能障礙問題出現。

最新影片：

綜合外國媒體報道，美國一名30多歲男子在Podcast節目《How To Do It》憶述染疫後出現的後遺症。該名男子表示自己是一名異性戀者，在去年7月確診新冠肺炎，當時病情非常嚴重，出院後就有罕見副作用出現，包括有勃起功能障礙，經治療後漸有好轉，但卻出現一個永久性問題，就是他的陰莖縮小3.8cm：

我的陰莖縮小了。在我生病前，我的（陰莖）在平均之上，不是很大，但絕對比正常尺寸大。現在我已經縮小1.5英寸（約3.8cm），明顯比小過平均值。

醫生向男子表示，這個後遺症大概與血管受損有關，並很有可能是永久性傷害，令男子自信心受創：「這件事看似沒有大不了，但它令對自己在床上的表現產生很大影響。」

根據英國倫敦大學學院（University College London）進行一項新冠肺炎後遺症的研究，從3,400名病人中發現出203種症狀，其中陰莖萎縮是較罕見的後遺症。而據權威醫學期刊《柳葉刀臨床醫學》（the Lancet’s EClinicalMedicine）研究指出，發現有近5%男患者出現睪丸或陰莖萎縮的問題，另有15%男性有性功能障礙的情形。

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