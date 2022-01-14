【升中面試】聖保羅男女中學升中面試　提問生活科學知識考生忌高分低能

▲ 聖保羅男女中學升中面試提問學生生活科學知識。

聖保羅男女中學是直資傳統名校，吸引大批家長為子女報讀，每年中一都收逾千份報名表，由於附屬小學學生已佔約140個中一學額，外校生學額僅約98個，入學競爭激烈，要在面試有優秀表現，才能增加獲取錄的機會。

學校開設DSE文憑試及IB國際文憑試雙軌課程，學生過往在公開試表現出色，其中2021年誕生了13名IB 45分滿分狀元，而2020年亦誕生3名DSE7科5**狀元。聖保羅男女中學的學費為每年港幣$64,500，國際文憑課程學費為每年港幣$96,500。

由於每年校方都收逾千份報名表，學校會參考申請人的教育局成績次第35%、面試表現35%、學業及非學業表現20%、操行10%，邀請約450人進行面試。

而獲邀面試的申請者，會被安排與不同老師個別面見，除了測試中、英、數水平和能力，亦會了解學生對科學及生活的知識。

過往面試生活常識題

高科技教育中心蘇廸希校長出版《最強直資中學天書》，整理了過往中心學生於聖保羅男女中學面試的題目，以下為過往曾出過的常識題：

1) 除了試味外，還有甚麼方法把鹽和糖分開？

2) 蘋果切開後果肉會變啡色，但加入醬料製成沙律或放在雪櫃則沒有變色，原因何在？需提供簡單的驗證方法。

3) 如何沖好阿華田？

4) 如何分辨生蝦和熟蝦？為何熟了會變成紅色？

5) 解釋龜是怎樣曬太陽？

6) 有兩罐可樂在水中，一罐浮起、一罐沉在水底，為甚麼？

7) 為甚麼350毫升的盒裝飲品，飲到三分一時，吹一口氣後飲料會湧出來？

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責任編輯︰王明芳