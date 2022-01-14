【IT狗】Lokman+Frankie首拍劇Stanley拒認當「師兄」　MIRROR 3子盼ViuTV辦劇集頒獎禮

▲ Lokman+Frankie首拍劇集驚訝劇本厚度，Stanley拒認「師兄」盼公司舉辦劇集頒獎禮。

ViuTV新劇《IT狗》播出一星期，3位有份參演的MIRROR成員楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、邱士縉（Stanley）亦已先後在劇中登場。有別一向在人氣偶像男團MIRROR中的型格形象，他們飾演的3隻「IT狗」分別代表自戀、自傲和自卑，可說零偶包演出，十分專業。

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隊長Lokman飾演的Tony，擁有過人的自信，為的是蓋掩心底自卑的一面：「Tony是個曾經嘗過成功滋味的人，所以有點自卑心態，會用自大、自戀的感覺去保護自己。導演跟我講解角色時，叫我把舞台上那份自信搬到Tony身上就對了，但角色愛認叻找存在感的部份則跟我本人不太像。」

至於Frankie在劇中飾演Tony的下屬Never，是個性格沉鬱、充滿負能量的人：「這點跟我很不像，我是個喜歡笑的人，Never連笑也要學習。但我跟Never一樣，平時都會『語出驚人』，算得上是個『智者』。」

飾演外國回流精英Marcus的Stanley，現實中在大學所修讀科目是跟IT相關的電腦學系，因此他笑指自己跟Marcus一樣愛說話：「最不像的是角色很喜歡鑽牛角尖，而我只會輕輕一鑽就會抽身。」

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3位MIRROR成員都是跳舞出身，對IT行業可謂完全不了解，Lokman笑謂：「導演有跟我們概括地說過有IT人分兩款，一款是寫程式的實幹型，另一款則是吹水型。事前印象是覺得IT人寫程式好叻，要解決艱難的電腦問題，但原來電源開關、Lan線怎樣接駁等微小的工作都與他們相關。」

Stanley則認為投身IT行業的都是聰明、賺大錢的人：「拍劇後才知道，原來有黑客入侵時真的像打仗一樣，以為在電影、遊戲才會出現這種畫面。」

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首次拍劇集

雖然Lokman在加入MIRROR之前已有演戲經驗，但與Frankie一樣都是首次在電視劇中參演要角。

因此，問到會否向劇集界的「大師兄」Stanley請教時，被稱作師兄的Stanley即謙稱：「不要這樣說，要澄清返Lokman才是我們的大師兄，只是這兩、三年我比較多產而已。很多時大家都會討論，私下也會分享、互相介紹好看的作品和出色的演員。」

過去只以客串性質現身劇集的Lokman笑謂：「今次第一次正式拍劇才發現原來劇集劇本這樣厚，電影是一本劇本，劇集則有20本。」

Lokman坦言因為拍攝時間較長，期間不時質疑自己：「好像做來做去都是差不多的反應，開始有『套路』的出現，導演會解釋其實有這個心情是很正常的，代表我還在角色當中，寧願我有這樣的想法總好過脫離了角色。」

角色性格陰沉的Frankie對於首次拍劇能夠參演喜劇感到開心：「喜劇形式的班底會比較輕鬆，而我的角色比較異常，所以跟導演有很多溝通，他會教我拿捏節奏和反應，劇中亦有很多好戲之人，在合作中也學到很多。」

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喜劇節奏

《IT狗》以喜劇作主打，但卻有別一般的搞笑形式呈現，Stanley認為每個角色都有不同的喜劇節奏：「這套劇不是以鬧劇形式呈現，亦不是表情或者劇情浮誇的那種作品，真的是節奏拿捏，例如在不適合的場地說不適合的話，每個人都有很獨特的節奏。」

Lokman認同Stanley的說法：「大家的好笑位可能是角色對事情的切入點或反應，有時角色之間的溝通，那些令人討厭的timing就是好笑的位置。」

Stanley接著續謂：「好笑不是一個人能夠做到的，要兩個甚至一班人去營造，經典的周星馳電影也要有上下把位才好笑，如果他獨腳演出，未必能做到很多火花，所以互相配合好重要。」

▲ （劇照）

劇集訊息

劇名「IT狗」正是外界對行內人的負面標籤，而想法正面的Lokman有此解讀：「IT狗比較負面，但同時都可以吸引別人來看我們有多慘、有多狗、有多『霉』。」

Stanley則認同「標籤」有分好與壞，覺得「IT狗」的好處就是讓觀眾容易記得，先吸引他們來看，了解後再為劇集下結論。

至於Frankie希望借用「IT狗」的標籤引起IT人的共鳴：「我們都經常被人標籤，IT狗跟我們的處境差不多，看大家能不能轉危為機。」

▲ （劇照）

劇中葉念信（凌文龍飾）從名字以至其言行，帶出信念的重要性，Lokman直言這亦是《IT狗》想要帶出的訊息：「只要有信念，很多事情都可以做到，可能不是你想像中般成功，但一定比最差好。」

Lokman亦憑著演活角色的故事，領悟出大道理：「演戲這回事很有趣，有演戲中了解到自己及其他人的角色，學懂多角度思考和出發，站在不同的立場就會有多點不同的概念與觀點，放在人與人之間的相處一樣奏效。」

Stanley憑籍過份自我、團體合作能力不足的Marcus一角，領會到相信別人的重要性，而劇中飾演沉默寡言Never的Frankie則因而學會要把心底話說出口：「甚麼都不說會惹人誤解，再聰明也沒用。」

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劇集頒獎禮

開台即將第6年的ViuTV，去年首辦樂壇頒獎禮為樂迷提供多一個指標，講到有關劇集方面的頒獎禮，3子異口同聲表示期盼。

Lokman提到：「上年公司舉辦了一個集節目和劇集在一起的頒獎禮，不過是搞笑形式的，我期待將會有一個認真、與演技相關的頒獎禮，我喜歡演戲，多一個頒獎禮就多一張成績表去追，公司接下來會推出更多自家製的劇集，多等兩、三年劇集發展再成熟，相信劇集頒獎禮指日可待。」

曾參演台灣劇集的Stanley則希望不只局限於ViuTV：「譬如像金鐘獎一樣，整個香港甚至亞洲的劇集一起去評核，整個頒獎禮會更加有意義，期待在這個頒獎禮的發生！」

髮型：Denny Ku@Chic Private I Salon

化妝：Rainbow Chung、Yumi Cheung@Annie G.Chan Makeup Centre

服裝：Sandro、Ports V、Zegna、Giuseppe Zanotti、Off-white、Jimmy Choo、ARTO.

造型：PIPA Creative

記者：陳心怡