【昆蟲入耳】游泳後耳朵被異物堵塞　男子求診醫生夾出大曱甴

▲ 游泳後耳朵被異物堵塞，男子求診醫生夾出大曱甴。

耳朵刺痛、發癢小心，有可能是有昆蟲入耳！新西蘭一名男子早前游水後，覺得耳朵不適，原以為是耳朵進水，未料翌日一覺醒來，發現耳朵像被塞住一樣，這種不適感持續了3天，他最終決定求醫，沒想到一聲在他的耳朵中發現一隻蟑螂。

根據外媒報道，事主贊恩（Zane Wedding）在上周五（7日）游泳後，耳朵出現不適感，起初他以為只是進水，故未有在意，但當晚半夜醒來，他發現耳朵像被塞住了，甚至感覺有東西在四處竄動。

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贊恩於是決定求醫，醫生為他處方抗生素，並讓他回家後用風筒吹乾耳朵，可是耳朵的不適感依然存在。經過兩個不眠之夜，贊恩最後決定去找耳科醫生。

沒想到醫生一檢查便嚇了一跳，她告訴贊恩，耳朵內可能有蟲子。醫生花了數分鐘夾出半隻蟑螂，然後再用儀器吸出蟑螂的下半身。

贊恩表示，「蟑螂被吸出耳朵時，我感覺到我的耳膜啪一聲」，由於這次的經驗太可怕，他後來更特別請滅蟲團隊到家中清潔，希望以後不會再遇到類似事件。

耳鼻喉專科醫生：可以橄欖油殺死昆蟲

TOPick曾訪問本港耳鼻喉專科醫生鍾耀基，他表示如昆蟲入耳後在耳道爬行，有機會咬損耳道內壁或鼓膜。他建議可用橄欖油殺死昆蟲，但就提醒如耳膜本身有受損或穿孔，就不應將油灌入耳內，因為橄欖油有機會滲入中耳，令情況惡化。

鍾耀基又提出如有異物入耳，忌以硬物如棉花棒等驅除，可先輕輕地異向後及向上收回耳廓，使耳道伸直，並用電筒檢查耳道情況。

另外，於兒童身上常見的入耳異物包括小鋼珠﹑BB彈﹑豆類﹑昆蟲﹑膠擦﹑棉花棒頭﹑電池等，多塞在耳朵軟骨及硬骨交界處。異物入耳可導致耳朵疼痛，若同時令耳膜或耳道受損，更會導致耳朵出血﹑流膿等，繼而併發形成肉芽或中耳炎，嚴重有機會造成失聰及暈眩情況。

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責任編輯：羅嘉欣