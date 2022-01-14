【異搜店】林漪娸情緒失控演出震撼　大結局殺阿信父親兇手終極曝光

▲ 《異搜店》結局揭殺人凶手身份。

以懸疑奇幻作招徠的《異搜店》，由首個單元開始已令觀眾跌入「猜謎」困局，有網民指懸疑程度拍得住《十八年後的終極告白》，來到結局周最後單元，觀眾開始不斷推測誰是殺死阿信（何廣沛飾）爸爸的Big Boss !

由於劇情一再「反轉」，觀眾心水答案亦「每日一變」；綜合來說，楊玉梅飾演的玲姐及李成昌飾演的堂哥Big Boss身份呼聲最高，連昨晚在劇中精神病復發的阿信、信媽阿嫦以及玲姐前下屬阿康（衛志豪飾），亦在嫌疑名單中。

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Big Boss身份曝光

網民留言：「個個個樣都好奸」、「玲姐有隱瞞嘢收埋收埋，似有理虧」、「堂哥呃畫，玲姐呃保險」、「阿信玩火搞到燒死老竇」。據知，今晚大結局玲姐與堂哥將「終極大戰」，除了Big Boss身份水落石出，最後一集劇情更會至少有四位重要角色受到法律制裁，鋃鐺入獄！

昨晚飾演信媽阿嫦的林漪娸演技獲得一面倒正評，尤其兒子阿信精神病發後，其痛苦不堪、筋疲力竭以及情緒失控爆喊的狀態讓人看得十分心痛，演技超班。

【異搜店】何廣沛感謝林漪娸幫忙入戲 網民推測殺阿信父親5大嫌疑人物

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劇中三大主演廣沛、曉華及吳業坤早前接受《東張西望》訪問，廣沛透露看劇本時已很有Feel：「大家拍時其實有少少迷惘，但拍出嚟嘅效果竟然係明明我知道晒個劇情，但睇嗰時都會打冷震！」

他又親解在網上掀起熱議的角色呆滯之謎：「是刻意設定，觀眾看到我大爆發之後已沒再誤解我，好多謝大家。」

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至於演戲年資尚淺便身負女一重任的陳曉華，坦言對於收視不俗感到鬆一口氣，感謝監製在拍攝過程中予以正評及鼓勵，讓她可安心演戲。坤哥則搞笑指感恩大家對他的角色沒有太多comment：「因為之前好多留言都係鬧，叫我唔好再演戲之類，但今次冇。」