【強制檢測】凱德花園195名居民接受檢測　其中一人結果不確定

▲ 屯門黃金海岸商場張思敏診所，亦有2名護士初步確診，其中一護士居凱德花園2座，當局昨晚圍封該廈進行強制檢測。（梁偉榮攝）

本港昨日增14宗新冠肺炎確診個案，早前由國泰空少引發的藥房群組進一步擴大，屯門黃金海岸商場張思敏診所，亦有2名護士初步確診，其中一護士居凱德花園2座，當局昨晚圍封該廈進行強制檢測。

政府截至今日凌晨零時30分，凱德花園2座有約195名居民接受檢測，其中一名人士的檢測結果為不確定，為審慎起見，有關人士和其密切接觸者已被安排分別送往醫院及檢疫中心跟進；其餘居民的檢測結果均為陰性。

據了解，涉及檢測結果不確定的21歲生物醫學生，於實驗室負責新冠疫苗實驗工作，疑受疫苗污染所致。消息指，另亦有一名住客檢測後，於今日上午11時許經救護車送往屯門醫院。詳情請見【下一頁】

而當局共檢查約90名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。食衞局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳正怡