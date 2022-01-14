【中學巡禮】COLLAR隊長Gao讀沙田英中浸大畢業　因父一句話無悔追夢做跳舞老師

▲ COLLAR隊長Gao舞技出色，曾就讀英中沙田蘇浙公學。

ViuTV女團COLLAR正式出道，8位團員瞬即成為網民焦點，其中29歲的隊長沈貞巧（Gao）憑著出色舞技，令人留下深刻印象。Gao中學就讀英中沙田蘇浙公學，其後在浸會大學畢業，出道前是一位跳舞老師，即使收入不多未能養家，但爸爸的一句說話令她無悔追夢。

▲ 爸爸的一句說話令Gao無悔追夢跳舞。（IG圖片）

Gao在《全民造星IV》以黑馬姿態憑37分勇奪亞軍，總決賽表演勁舞令人刮目相看，成為全晚亮點之一。29歲的她是COLLAR中年紀「第二大」，與MIRROR隊長Lokman同樣擅長跳Locking舞蹈，因此被封為「Lok-woman」。早前花姐上載與Lokman及Gao的合照，寫道「兩對我愛的耳朵」，可見她深得花姐歡心。

在COLLAR出道記者會上，不少時間由Gao做代表發言，說話大方得體，事實上她在比賽以來一直人緣甚佳。隊友邱彥筒（Marf）表示，「我們認同由阿Gao做（隊長），始終她的表演經驗比較多，我們也很喜歡她。」

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曾為養家投身其他工作

早在《全民造星IV》節目上，Gao透露自己是一名自由工作的跳舞老師，教導鎖舞，雖能養活自己，但坦言無法養家。家中只有爸爸工作，為了減輕家人的經濟壓力，Gao曾投身其他工作，一度減少跳舞，同事甚至要求她放棄跳舞，專心工作。當時Gao的爸爸跟她說︰

如果我是你，我當然選擇跳舞。

聽到爸爸這句話，Gao立即感動得哭起來。即使別人叫她放棄跳舞，她都不在乎，更重要是爸爸支持她繼續跳舞，她對跳舞的熱愛程度是「一直跳到不能動為止」。

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母校為英中沙田蘇浙公學

中學時代Gao就讀沙田區英文中學——沙田蘇浙公學，該校以英語為授課語言，而以普通話教授中國語文、中國歷史、中國文學、普通話及普通話戲劇。學校在初中推行跨學科及STREAM教育專題研習，高中則按各學科課程發展推行，加強學生的跨學科知識。此外，學校將課堂學習結合全校性課外活動和社區服務。

值得一提，沙田蘇浙公學設有健身室，將中國武術、中西舞蹈及健身訓練引入體育課程，不知Gao是否受母校薰陶而愛上舞蹈。

該校是沙田區受歡迎的英中之一，在自行分配學位階段，收生準則為面試表現30%；校內中、英、數成績20%；操行等第20%；教育局提供的成績次第20%；課外活動表現及個人專長10%。

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責任編輯︰王明芳