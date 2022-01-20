【靚太安樂窩】90後夫婦親自構思新婚窩居　35萬打造木系日式Cafe廚房

▲ 夫婦二人一起構思單位設計，以中性木系以及日式簡約風為主。

香港市區如石屎森林，想找一個喘息空間，又不想走到郊外地方才有大自然的感覺？倒不如把家中裝修成木色自然系，同時又可以帶點日式感！一對90後新婚夫婦上年8月尾買入的386呎大角咀單位，還親自構思窩居的裝修設計，溫馨滿分。

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陳生陳太去年以接近730萬買入大角咀的單位，9月開始全爆386呎小窩居，二人預算有限，因此他們決定一起設計裝修，打造傳統的木系日式窩居！雖然過程中遇到意見分歧：「因為佢做家務多，堅持廚房洗手盤加枱面要夠，但我負責煮，覺得前後爐好易辣親。」不過二人最後都會互相遷就。

最終以中性的木系設計，以統一的日系及木系風格作配搭，以簡約風格為主。

空間唔大更加唔想風格雜亂。

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陳太指最特別的位置是廚房的改變，由原來的黑色實牆「梗廚」改成為「半開放式」，上半為透明玻璃，下半為廚櫃，陳太指廚房空間比較少，下方改為廚櫃可以放置廚具，玻璃下還增添了平面位置，可以放更多物品。

玻璃框雖然比較厚，但仍貫徹用木，營造少少cafe感覺。

而睡房做了窗台床，十分「慳位」，房間是「到頂」衣櫃和客廳的「到頂」大櫃都一是度身訂造。客廳的大櫃刻意選用台灣木皮，令效果更像實木傢俬，大櫃側面更造了一個空間，可以放置物品及小鞋櫃，營造玄關感覺。而下方則造出電腦枱，一櫃三用，十分實用。

工程詳情：

裝修時間：3個月，總裝修費用約35萬，當中包括以下項目：基本裝修、傢俬訂造及安裝、油漆項目等。

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記者：蕭雅文