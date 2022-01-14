【疫下市道】餐飲業界料延長防疫措施生意跌幅達六成　花農稱若花市取消將以其他途徑銷售

▲ 餐飲業界料延長防疫措施生意跌幅進一步擴大至六成。（資料圖片）

現有社交距離措施限期至下周四屆滿，消息指，港府今日（14日）延長現有防疫措施多14日至下月3日，換言之晚市禁堂食等措施將延續至年初三，花市或會受影響。餐飲業界指，現時業界每日平均損失1.5億元生意，若進一步延長措施，生意更有機會大跌六成；有花農不擔心年花滯銷，因有其他途徑出售年花。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界早預計措施會再延長，對決定感無奈，認為政府控制疫情時，應考慮業界的生計，又指現時業界每日平均損失1.5億元生意，若進一步延長措施，將造成非常嚴峻的打擊，預料整體營業額將下跌四至五成；若中式酒樓做不到團年飯和開年飯等生意，年廿九晚和大年初一等黃金日子，生意更有可能大跌六成。

黃家和續稱，為挽回部份生意，部分業界已紛紛轉賣盤菜，他預料盤菜生意暢旺，因農曆新年市民不能外出食晚飯，便訂盤菜回家吃，但認為有關收入仍與堂食有一段距離，「一個盤菜4至6人份量索價600元，採用較好的材料需要1,200元左右，8人份量的盆菜售價約2,000元，但出外食飯一圍酒席則需要約7,000元，外賣的收入與堂食難以相比。」

他又認為，延長措施14日是嚴厲的安排，建議當局考慮先延長防疫措施7日，再決定後續防疫限制的安排；延後禁晚市堂食的時間至晚上8時，讓食肆最少可以做一輪生意；並在40億的防疫抗疫基金中，撥出10至15億支援業界，每間食肆可按營業規模獲得15至25萬的資助，上限為200萬。

香港蘭花大王、千葉園始創人楊小龍表示，今年維園年宵投得8個攤位，每檔安排2,000棵年花，共1.6萬棵應市，成本約160萬，年宵取消會令生意額下降，但不擔心令年花滯銷，因為有其他的銷售點，市民亦可改到其農場購買，不過他預告今年不會像上年般以網上形式售賣。

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記者：陳麗娜