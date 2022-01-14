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【防疫措施】政府宣布取消所有大型新春活動　包括全港年宵花市、新春市場

社會 18:19 2022/01/14

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政府宣布取消年宵花市。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。政府今日（14日）宣布取消全港年宵花市、新春市場及由旅發局舉辦的新春活動。行政長官林鄭月娥說，當局會向投得攤位的人士，發還相關費用，另會再向每個攤位提供等同攤位租金50%的資助。

港府延長禁晚市堂食、關閉表列處所等措施14天至年初三，詳情即看：【下一頁】林鄭月娥說，明白市民、處所等會有失望，但強調本港疫情亦未受控，爆發風險仍然存在。

食物及衞生局局長陳肇始形容，取消年宵花市是兩難決定，一方面逛年宵是傳統新年習俗，而花農亦辛勞一年，想透過花市賣年花。但她指出，縱觀全局，目前本港疫情仍未離開危險期，社區內仍有傳播鏈。陳肇始表示，當局會努力揪出傳播鏈，但由於花市人流多，憂慮傳播機會高，為市民安全健康着想，最終決定取消有關大型活動。

政府去年11月宣布，2022年農曆年宵市場只設濕貨攤位銷售年花，將不設乾貨攤位及快餐攤位。年宵市場原定由今年1月26日至2月1日，一連7天在15個地點舉行，共設940個攤位。

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記者：黃悅晴

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