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【外賣優惠】Woolly Pig Hong Kong 集團多間餐廳　推出外賣套餐精選在家享用美食 【附訂購連結】

休閒消費 14:48 2022/01/14

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熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

餐飲集團 Woolly Pig Hong Kong 推出特色外賣菜單推介。(餐廳提供)

因應最新防疫拱施，餐飲集團 Woolly Pig Hong Kong 推出特色外賣菜單推介，大家都能安在家中輕鬆享用高質滋味的熱食。
 
外賣菜單現於1月及2月期間供應，只需透過網上預訂外賣，便可自選於堅尼地城的 GRAIN 餐廳、尖沙咀圓方天台演薈廣場及將軍澳藍塘傲格林威治村的兩間 District 8 餐廳自取；若凡選購滿 $680 或以上，即可享免費送貨服務，若選購低於 $680，則有提供付費送貨服務。

山核桃慢煮BBQ豬肋骨配墨西哥辣椒粟米麵包、香甜粟米、椰菜絲及三炸粗薯條（兩位用$400）。(餐廳提供)

所有外賣套餐，專為 2人至4人 而設，款式包括：山核桃慢煮BBQ豬肋骨配墨西哥辣椒粟米麵包、香甜粟米、椰菜絲及三炸粗薯條（兩位用$400）；BBQ烤牛面頰千層面配Burrata水牛芝士、烤韭菜和及雜葉沙律（兩位用$440）；香烤O'Connor牛西冷配芥末、酸種肉汁、鴨油烤馬鈴薯、香甜粟米及烤椰菜花（兩位用$560）；24小時低溫慢煮豬肉Orecchiette意大利麵配番茄、鼠尾草及巴馬臣芝士、凱撒沙律及蒜蓉法包（兩位用$400）；及重1.5公斤斧頭扒配Café de Paris牛油汁，配烤馬鈴薯及燒椰菜花（四位用$1,000）。

香草烤新西蘭走地雞配烤馬鈴薯、香甜粟米、椰菜絲及洋蔥酸種餡料（兩位用$650）。(餐廳提供)

此外，還有部份精選菜式需提前面48小時前網上預訂，包括煙燻羊肩酥皮批配蒜蓉薯蓉、蜂蜜烤蘿蔔、青豆及烤紅蔥（兩位用$500）；威靈頓三文魚菠菜蘑菇酥皮卷，配慢煮茴香、舞茸、青豆及香草沙律（兩位用$400）；及重1.6公斤香草烤新西蘭走地雞配烤馬鈴薯、香甜粟米、椰菜絲及洋蔥酸種餡料（兩位用$650）。

多間餐廳外賣菜單詳情如下：

‧自取詳情：取餐時間為每日3pm-8pm

GRAIN ：西環堅尼地城New Praya新海旁3-5號五福大廈地下1號舖

District 8 ELEMENTS :尖沙咀柯士甸道西1號圓方3樓平台R009號舖

District 8 Tseung Kwan O：將軍澳唐賢街29號藍塘傲格林威治村地下10號舖
 
‧免費送貨服務詳情：凡選購滿$680或以上，即可享免費送貨服務，送貨時間為每天3pm-8pm（送貨地區只限香港島、九龍及將軍澳）
 
‧付費送貨詳情：香港區及九龍：$50、新界（只限將軍澳）：$80
 
訂購網址請按此

撰文：郭秀芳

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