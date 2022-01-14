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【梅艷芳】Disney+導演足本版刪剪場面首公開　梅姐鐵達時廣告+張國榮唱《Monica》

娛樂 16:04 2022/01/14

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《梅艷芳》足本導演版。

以一代天后為題材的《梅艷芳》，在香港叫好叫座，上映至今收61,343,257萬，成2021年中文電影票房，並打入本港華語片史上最高票房三甲。不少觀眾盼望重溫，電影公司早前宣布《梅艷芳》的終極導演足本版，將在2月2日（大年初二）起分五集於Disney+串流平台獨家上架。

Disney+今日首次公開《梅艷芳》（足本導演版）以及從未曝光片段和多張從未曝光劇照，包括梅姐經典造型照、鐵達時廣告拍攝、與好友哥哥流露真摯友情的片段等，讓一眾香港粉絲及觀眾繼續緬懷一代傳奇巨星梅姐的風華絕代、繼續回味觸動人心的璀璨回憶。

【年度總結】《梅艷芳》成去年最高票房港片　教主首齣電影已位列十大票房

最新影片：潘靜文+林智樂訪問

導演梁樂民於為加長版特別拍下「導演的話」中表示：「這次與Disney+的合作，讓我們團隊再有機會將原來的劇本呈現予觀眾，只要安坐家中就可以與梅姐再一次經歷她的非凡人生。」

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分五集播出

而分五集的導演版，將加入超過一小時從未曝光嘅片段，會深入探討梅艷芳一生並交代多一點梅艷芳童年成長的點滴，包括她與梅愛芳之間經歷生死的姐妹情、與香港另一位巨星張國榮廣為人知友情背後的真摰情感，以及更深入的愛情經歷。

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《梅艷芳》（導演版）亦會首次展現其經典名錶廣告造型，同時收錄更多膾炙人口的名曲。除了全新片段，5集劇集的故事結構、配樂、調色將會重新編排整理。觀眾將可以另一角度再次回顧這位一代巨星以及她的璀璨時代。

撰文 : TOPick柴犬出動

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