【升中面試】拔萃男書院中一1500人爭100學額　了解中英數面試題目增添勝算

▲ 了解拔萃男書院的面試題目。

擁有150年歷史的九龍城傳統直資英文中學拔萃男書院（下稱男拔），人才輩出，是不少家長心中的「神校」。男拔設DSE文憑試及IB國際文憑雙軌課程，2021年更誕生17名IB狀元。

男拔創校於1869年，一條龍小學是拔萃男書院附屬小學。學校初中推行校本小班教學，細分為9班上課，高中分中學文憑試（DSE）6班及國際文憑課程（IBDP）2班。

校方著重學生的體藝發展，校內設有80多個學會、校隊、學生組織和興趣小組，並有23項運動校隊，在學屆的運動比賽如游泳、籃球、田徑等等各類比賽，男拔均獲大量獎項，是長勝軍大贏家。

根據校網資料，2021-2022學年學費本地學生中一至中六，每年學費為$51,200，而IB課程每年的學費為$117,300。

男拔中一學位約有240個，不過需預留小學部直升學生的學額，因此只預留約100個學位公開招生，而每年有約1500人申請報讀，校方會甄選約500人進入面試階段。

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面試包括中、英文面見，一般甄選的標準包括：

學業成績 60%

課外活動表現 20%

面試表現 15%

其他（如父兄為舊生/ 兄長現正就讀）5%

高科技教育中心蘇校長撰寫的《最強直資中學天書》，收集了中心學生的真實面試題目。蘇校長指出，面試約為半小時，需分別面見中文老師及英語外籍老師，主要測試學生的中英文水平及數理能力，以下是過往面試題目：

中文科（面試前可選粵語或普通話作答）

1) 朗讀文章

在預備室有3至4分鐘閱讀文章，朗讀時以情感、信心、斷句、停頓、語調、聲線、語速、讀音等作評估。

2) 語文基礎知識

考核關於朗讀文章的問題，成語運用、修辭手法、作句、認字及普通話交談等。

3) 其他提問

與學生日常生活有關，例如你就讀哪一所學校、最喜歡的運動及原因、個人興趣、其他學習經歷及最近發生的社會議題等。

英文科

1) 朗讀文章

在預備室有3至4分鐘閱讀文章，以讀音、語調、情感、流暢、停頓、信心作評估。如朗讀時遇到不懂的生字，除了積極嘗試拼讀，亦可即時禮貌地詢問考官。

2) 其他提問

與學生日常生活有關，例如早上何時上學、乘搭甚麼交通工具、喜歡甚麼運動及其他興趣等。

數學科

限時4分半鐘內完成20條數學題，題目包括分數、時間、邏輯等，分為應用題及選擇題，全部需要心算，並用英文作答。

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責任編輯︰王明芳