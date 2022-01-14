【思家大戰x青春不要臉】游嘉欣被封遊戲王　 陳熙蕊語出驚人嚇窒李思捷：我驚冇得撈呀！

▲ 游嘉欣在《思家大戰》玩遊戲十分投入。

在後晚（1月16日）的TVB遊戲節目《思家大戰》，嘉賓分別為邵珮詩率領的「Pearl Originals」隊及譚玉瑛率領的「青春不要臉」隊。「Pearl Originals」隊的成員有黃子雄、姜麗文、陳熙蕊及魏韵芝，至於「青春不要臉」隊成員包括余德丞、游嘉欣、林正峰及孔德賢，至於

「青春不要臉」的眾人齊以《青春不要臉》的造型亮相，大玩「80年代風」，李思捷向「隊長」譚玉瑛笠高帽稱：「有邊個唔識譚玉瑛？有邊個唔愛譚玉瑛？」成功炒熱氣氛。

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▲ 邵珮詩騷語言天分。

「不要臉」隊內鬨

至於「Pearl Originals」「隊長」邵珮詩在自我介紹時大晒英文加流利普通話，貪玩的思捷即以廣東話、普通話加英文「反擊」謂：「我『真的』服咗you！」

今集的遊戲環節相當刺激精彩，皆因兩隊皆有賣點。

本集最精彩問題為「大便嗰陣乜都冇帶入廁所，會做咩打發時間」，結果贏得回答權的「不要臉」隊，當林正峰答出「撩鼻屎」答案時，同組的余德丞及孔德賢均呼天搶地表示：「佢講咗我個答案呀？！」

▲ 陳熙蕊語出驚人，連李思捷都驚一驚。

游游被封遊戲女王

至於全程靠自己的游游，在最危險一刻竟成功估中最後答案，令「不要臉」隊獲得首度清版，稱她為「遊戲女王」絕不為過。之後「不要臉」隊再下一城第二度清版，主持思捷亦忍不住大讚：「呢隊咁勁嘅？」

而「Pearl Originals」隊的「風雲人物」則為陳熙蕊（Blossom）似怕怕醜醜，原來語不驚人死不休，她回答「講一樣白色嘅液體」時，竟衝口而出講了「有味」答案，全場即時出現「凝固」狀態，就連見慣大場面的思捷亦招架不住，作腳軟狀兼拍心口定驚謂：「我幾驚冇得撈呀！」

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由於Blossom每次答題均偏成人向，隊友黃子雄為免她再闖禍，亦忍不住肉緊苦勸：「唔好諗咁多污糟嘢！」場面搞笑。

至於今屆萬千星輝頒獎典禮的飛躍進步女藝員得主姜麗文，玩遊戲期間竟因聽錯問題錯失答中良機，連她本人亦大感可惜。