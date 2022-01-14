【初步確診】竹篙灣檢疫中心再多一名保安疑染疫 為51歲保安密切接觸者
社會 16:39 2022/01/14
本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今日（14日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。本港今日新增9宗確診個案，包括6宗輸入個案，2宗與輸入個案相關，1宗本地個案（詳情即看【下一頁】）。
張竹君表示，今日新增少於10宗初步確診個案：
- 一名51歲竹篙灣檢疫中心的女保安，她是早前一名於竹篙灣檢疫中心工作確診的51歲女保安(＃13,004)的密切接觸者，曾與早前染疫女保安(＃13,004)一同食午餐，於檢疫期間檢測陽性。初步確診的女保安居將軍澳寶盈花園，曾到青衣城KFC、將軍澳廣場太興吃早餐、將軍澳廣場街市買菜。
- 1名密切接觸者，居於楓林花園3期，於檢疫中心發現染疫
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記者：李榮忠