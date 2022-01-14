  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (週五) 17:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【初步確診】竹篙灣檢疫中心再多一名保安疑染疫　為51歲保安密切接觸者

社會 16:39 2022/01/14

分享：

熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

竹篙灣檢疫中心再多一名保安疑染疫，為51歲保安密切接觸者。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今日（14日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。本港今日新增9宗確診個案，包括6宗輸入個案，2宗與輸入個案相關，1宗本地個案（詳情即看【下一頁】）。

張竹君表示，今日新增少於10宗初步確診個案：

  • 一名51歲竹篙灣檢疫中心的女保安，她是早前一名於竹篙灣檢疫中心工作確診的51歲女保安(＃13,004)的密切接觸者，曾與早前染疫女保安(＃13,004)一同食午餐，於檢疫期間檢測陽性。初步確診的女保安居將軍澳寶盈花園，曾到青衣城KFC、將軍澳廣場太興吃早餐、將軍澳廣場街市買菜。
  • 1名密切接觸者，居於楓林花園3期，於檢疫中心發現染疫

【活得健康啲】耳朵具自動清潔功能切忌胡亂採耳　專科醫生教正確清理耳垢方法

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【強制檢測】凱德花園195名居民接受檢測　其中一人結果不確定
今日 13:02
【強制檢測】凱德花園195名居民接受檢測　其中一人結果不確定
【第五波疫情】消息指凱德花園一名住客初步陽性　疑受疫苗污染
今日 11:40
【第五波疫情】消息指凱德花園一名住客初步陽性　疑受疫苗污染

你可能感興趣

【強制檢測】凱德花園195名居民接受檢測　其中一人結果不確定
今日 13:02
【強制檢測】凱德花園195名居民接受檢測　其中一人結果不確定
【第五波疫情】消息指凱德花園一名住客初步陽性　疑受疫苗污染
今日 11:40
【第五波疫情】消息指凱德花園一名住客初步陽性　疑受疫苗污染
疫情 張竹君 劉家獻 傳染病 行政 衞生署 衞生防護中心

最高瀏覽

【冷血教練】7歲柔道男童遭重摔苦撐70日亡　母忍喪子之痛向教練索償500萬
17:42 2022/01/13
【冷血教練】7歲柔道男童遭重摔苦撐70日亡　母忍喪子之痛向教練索償500萬
【新冠肺炎】foodpanda外賣員初步確診　元朗送餐未揪出源頭
16:45 2022/01/13
【新冠肺炎】foodpanda外賣員初步確診　元朗送餐未揪出源頭
【COLLAR出道】《全民造星IV》女團正式成軍　一文盡睇COLLAR成員詳細背景【多圖】
13:09 2022/01/13
【COLLAR出道】《全民造星IV》女團正式成軍　一文盡睇COLLAR成員詳細背景【多圖】