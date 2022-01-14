【新冠肺炎】22歲護士個案為受疫苗污染　凱德花園未有居民染疫

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本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今日（14日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。本港今日新增9宗確診個案，包括6宗輸入個案，2宗與輸入個案相關，1宗本地個案（詳情即看【下一頁】）。

昨日（14日）新增14宗新冠肺炎確診個案，早前由國泰空少引發的藥房群組進一步擴大，屯門黃金海岸商場張思敏診所，亦有2名護士初步確診，其中一護士居凱德花園2座，當局昨晚圍封該廈進行強制檢測。凱德花園2座有約195名居民接受檢測，其中一名人士的檢測結果為不確定，為審慎起見，有關人士和其密切接觸者已被安排分別送往醫院及檢疫中心跟進；其餘居民的檢測結果均為陰性（詳情即看【下一頁】）。

張竹君表示，昨日一名22歲女護士初步陽性，居凱德花園2座，病毒量低，經人員在她工作的4間診所取了21個樣本，經過香港大學化驗所研究後發現，她的個案為受疫苗污染，導致樣本呈陽性。

另外，凱德花園另有一名不確定個案，經再次檢測後呈陰性，即是昨晚圍封的凱德花園未有人確診，居民不需要進行餘下的強制檢測

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記者：李榮忠