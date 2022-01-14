【周末好去處】坐渡輪尋鯉魚門廢置石礦場　訪三家村壁畫街打卡遊

▲ 周末遊鯉魚門石礦場。

由西灣河乘渡輪可直達的鯉魚門三家村，是近年不少人的城市打卡之選。因這裏有一片廢棄的石礦場，向海對岸就是筲箕灣一帶的景緻，配以荒草石屋，不少新人也選擇在此拍攝「頹廢風婚照」，勾留幾個鐘回西灣河太安樓醫肚，最是理想。

從西灣河碼頭到鯉魚門最為便捷。營運此渡輪的珊瑚海船務一直以低成本經營，現時航線包括：西灣河至三家村、西灣河至觀塘及三家村至大廟灣/東龍洲，近年船公司更將渡輪「懷舊化」，除了在碼頭有一架人力車讓人打卡外，船更裝置滿香港特色的圖案如霓紅燈、紙皮石、仿九龍皇市的「墨寶」。

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燈塔石灘看日落

船程不過約10分鐘就到鯉魚門三家村，船埋岸之際，只見不少新鮮酒家猶如「棚屋」船倚濱而建，相當有趣。其實三家村已有逾150年歷史，最早可能是三家人成村，唯開村歷史現已不可考，而鯉魚門只是三家村鄰旁進入維多利亞港的海道名稱。

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鯉魚門最有名自然是食海鮮，從村口大概走3分鐘，就見各海鮮檔林立，繼續向前就是石灘，在巨岩堆疊中還有燈塔，但留意沙中有不少玻璃碎，穿涼鞋者尤其是小心，但遙望對岸筲箕灣的漁港景緻，不少人愛在這裏觀日落，彩霞與波光映照，配以點點魚船，畫面動人。

觀天后廟 奇石陣

回到鯉魚門海傍道東走，約5分鐘就到了天后廟。它是1753年，由當時盤踞鯉魚門海域的海盜鄭連昌建成。據考據，清初鄭成功撤退至台灣繼續進行抗清活動，但鄭建卻沒隨鄭成功遷至台灣，反而率領部眾退守至廣東，據守香港東面海域。

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鄭建死後，其子孫和沿海民眾勾結，漸成雄霸一方的海盜荒廢石礦場 臨海踏青位循天后廟直行，幾分鐘後就看到個「石礦場」的指示牌，從這個窄巷入口行，走過矮坡後，豁然開通就是一片綠茵而荒涼的海角之地，旁邊節石嶙峋，正是舊石礦場的遺跡。

此大草坪面向由筲箕灣至杏花邨一帶的景緻，海風徐來倍覺寫意。這些有不少打卡位，如荒廢的石屋，或石灘下節凸而出的巨石，或芒草後的夕照等，等待遊人慢慢發掘。

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交通︰港鐵西灣河站A出口，步行約10-15分鐘可到達鯉景灣一帶。 由西灣河碼頭搭船前往鯉魚門三家村碼頭，航程約15分鐘。

另外，亦可直接在港鐵油塘站A2出口，轉乘24號綠色小巴至三家村渡輪碼頭，或從油塘站步行約15分鐘亦可到達。

開放時間︰西灣河碼頭6am至10pm，由西灣河出發至三家村，早上9時起逢15、45分兩節時間出發，至晚上10時45分，單程9港元。

查詢︰西灣河碼頭 2513 1103

記者：馮柏偉