【涉非禮女生】男教師涉藉看電視帶15歲女生到住所性交受審　控方指女生半推半就下就範

▲ 男教師涉藉看電視帶15歲女生到住所性交受審，控方指女生半推半就下就範。（資料圖片）

35歲已婚男教師涉於2020年6月起，藉看電視邀請15歲女學生到其住所，其間多次親吻及撫摸女生，並要求女生「交出初夜」，女生最終在半推半就下就範，事後找社工傾訴始揭發事件。涉案教師今（14日）於區域法院否認6項猥褻侵犯及1項與16歲以下女童非法性交罪，案件開審。

被告L.H.M.（35歲，中學教師），被控6項猥褻侵犯罪，及1項與16歲以下女童非法性交罪，被告否認所有控罪，案件今開審。

庭上播放事主X與警方的錄影會面，X稱，與男教師於2020年關係變得親密，會作男女朋友之間的行為，但未有確定是否男女朋友關係。

控方開案陳詞指，自 2019年12月起，即被告成為事主X的班主任3個月後，被告開始每天聯絡X，以曖味的口吻與她對話。最初X並沒有特別留意，然而自2020年3月起，X開始對被告有好感，並作出更多回應。

控方指，被告在2020年6月至9月期間，曾6度邀請X到其住所看電視及玩遊戲機，起初被告僅在離開時擁抱X，及後被告將行為升級，並開始撫摸X的雙腿、腰部及臀部，並親吻X。

控方指，被告亦曾用雙手緊捏X的臀部，及把X推倒躺在沙發上，被告親吻她的身體，並要求X為他手淫。被告又於沙發上脫去X的衣服，撫摸其胸部約兩分鐘。

控方續指，被告於10月12日放學後與C出席學生會會議。席上被告坐在X的身旁，其間被告在不被其他學生發現的情況下，在桌底觸摸X。

會議完畢後，被告邀請X到其住所，當兩人進入單位後，被告急不及待親吻及觸摸X。X遂着被告冷靜，隨後被告將X推倒在沙發上，親吻及觸摸她。被告又說他想要X的初夜，X沉默不語後，被告帶她到房間後，將X推倒在床上，並脫下X的衣服和他自己的衣服。被告不停重覆說十分想要X的初夜，最終與X發生性交。X曾表示不舒服，惟被告無視她並繼續與她性交，被告其後停下來，但繼續撫摸X。

控方指，被告與X性交時沒有使用安全套。被告於10月30日於住所被捕，警誡下保持緘默。

根據駐校社工S的書面證人口供，X於10月15日提及感情煩惱，想和男方分手，但拒絕向S透露男方身份，S感到懷疑，遂相約X於校外會面，惟X仍拒絕透露男方身份，S已意會到男方是校內教師。及後X透露男方任教中文科，令S猜測到男方或是被告。

社工S口供又提及，X又向S指出，她與被告會做男女朋友之間會做的事，雖然男方要求發生性行為，但兩人未有發生性行為。S感到事態嚴重，遂通知校方。社工S於口供又指出，被告於任職中學擔任教學助理多年，正式成為老師則2至3年。

審訊今午續。

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記者：梁錦麟