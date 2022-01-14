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【新冠肺炎】醫管局指共有428名確診病人留醫　4名曾接觸巴籍foodpanda外賣員醫生需檢疫

社會 16:40 2022/01/14

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（曾耀輝攝）

衞生防護中心今日（14日）公布，今日新增9宗確診個案，包括1宗本地個案，6宗輸入個案及2宗與輸入個案相關個案；同日錄少於10宗初步確診。詳情即看：【下一頁

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至早上9時，過去24小時，接獲11宗呈報個案，12名病人已出院，現時共有428名確診病人於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心等留醫，全部情況穩定。

劉家獻續指，一名29歲巴籍地盤工（#13022）昨日因交通意外入院後確診，他在接受治療時曾脫下口罩。其後該名病人被送入威爾斯親王醫院深切治療部，按既定程序進行入院篩查時，發現其新冠病毒檢測呈陽性。病人沒有病徵，要等待進一步檢查確認他是否為復陽個案。曾與其接觸的4名醫生需要檢疫。詳情即看：【下一頁

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記者：黃穎津
 

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