【新冠肺炎】29歲地盤工確診屬本地個案　居天水圍任Foodpanda外送員

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會，交代本港最新情況。

衞生防護中心今日（14日）公布，今日新增9宗確診個案，包括1宗本地個案，6宗輸入個案及2宗與輸入個案相關個案；同日錄少於10宗初步確診。詳情即看：【下一頁】

張竹君表示，本地個案涉及一名29歲巴籍外賣平台送餐員確診（個案#13022），居於天水圍天逸邨逸灣樓，他平日多於元朗區送餐，也在啟德地盤打散工。他去年9月底從肯雅回港，曾接種一劑新冠疫苗。

他入院後多次檢測結果呈陰性，當局會再多觀察數天了解是否屬復陽個案；早前曾呈陽性的結果帶N501Y變異病毒株，未知屬之前的變種病毒個案或Omicron變種病毒，惟因病毒量太低未能檢出T478K。

她又指，男患者最近曾在大埔公路元洲仔段負責更換煤氣喉管，數名同事須檢疫；另有數名醫護人員須檢疫（即看：【下一頁】）。

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記者：郭詩詩