  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (週五) 17:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】29歲地盤工確診屬本地個案　居天水圍任Foodpanda外送員

社會 16:34 2022/01/14

分享：

熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會，交代本港最新情況。 

衞生防護中心今日（14日）公布，今日新增9宗確診個案，包括1宗本地個案，6宗輸入個案及2宗與輸入個案相關個案；同日錄少於10宗初步確診。詳情即看：【下一頁】

張竹君表示，本地個案涉及一名29歲巴籍外賣平台送餐員確診（個案#13022），居於天水圍天逸邨逸灣樓，他平日多於元朗區送餐，也在啟德地盤打散工。他去年9月底從肯雅回港，曾接種一劑新冠疫苗。

他入院後多次檢測結果呈陰性，當局會再多觀察數天了解是否屬復陽個案；早前曾呈陽性的結果帶N501Y變異病毒株，未知屬之前的變種病毒個案或Omicron變種病毒，惟因病毒量太低未能檢出T478K。

她又指，男患者最近曾在大埔公路元洲仔段負責更換煤氣喉管，數名同事須檢疫；另有數名醫護人員須檢疫（即看：【下一頁】）。

最新影片推介：【活得健康啲】耳朵具自動清潔功能切忌胡亂採耳 專科醫生教正確清理耳垢方法

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩

相關文章

【第五波疫情】曾祈殷指若無社區爆發及找出傳播鏈　農曆新年前可平息第五波疫情
今日 10:43
【第五波疫情】曾祈殷指若無社區爆發及找出傳播鏈　農曆新年前可平息第五波疫情
【防疫措施】消息指現有社交距離措施將延長14日　晚市禁堂食持續至年初三
今日 10:51
【防疫措施】消息指現有社交距離措施將延長14日　晚市禁堂食持續至年初三
【強制檢測】屯門檢測承辦商指市民排隊做檢測情況有改善　延長開放時間有幫助
今日 10:59
【強制檢測】屯門檢測承辦商指市民排隊做檢測情況有改善　延長開放時間有幫助

你可能感興趣

【第五波疫情】曾祈殷指若無社區爆發及找出傳播鏈　農曆新年前可平息第五波疫情
今日 10:43
【第五波疫情】曾祈殷指若無社區爆發及找出傳播鏈　農曆新年前可平息第五波疫情
【防疫措施】消息指現有社交距離措施將延長14日　晚市禁堂食持續至年初三
今日 10:51
【防疫措施】消息指現有社交距離措施將延長14日　晚市禁堂食持續至年初三
【強制檢測】屯門檢測承辦商指市民排隊做檢測情況有改善　延長開放時間有幫助
今日 10:59
【強制檢測】屯門檢測承辦商指市民排隊做檢測情況有改善　延長開放時間有幫助
強制檢測 劉家獻 張竹君 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 外賣 凱德花園 龍成花園 疫情 診所

最高瀏覽

【冷血教練】7歲柔道男童遭重摔苦撐70日亡　母忍喪子之痛向教練索償500萬
17:42 2022/01/13
【冷血教練】7歲柔道男童遭重摔苦撐70日亡　母忍喪子之痛向教練索償500萬
【新冠肺炎】foodpanda外賣員初步確診　元朗送餐未揪出源頭
16:45 2022/01/13
【新冠肺炎】foodpanda外賣員初步確診　元朗送餐未揪出源頭
【初步確診】屯門診所兩名護士初步確診　一人是浸大學生
16:39 2022/01/13
【初步確診】屯門診所兩名護士初步確診　一人是浸大學生