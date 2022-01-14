【經濟前瞻】陳茂波稱疫情為最大不確定因素　今年經濟應處增長軌道

▲ 陳茂波稱，疫情仍最最大不確定因素。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波今日在香港中華總商會論壇上稱，2021年復甦動力維持強韌,全年合計增長可望達到6.4%，但今年能否延續強勢則是有危亦有機，直言疫情發展，仍是最大不確定因素。

陳茂波指，防疫抗疫仍是今年最重要工作，但因Omicron變種病毒影響，香港疫情出現急變，如成功讓本地疫情盡快回穩，外圍環境也沒有顯著惡化，今年經濟應繼續處於增長的軌道上，但復甦的廣度、深度及速度，仍充滿不確定性，近期收緊放疫措施，難免對本地飲食、零售及其他服務行業增添了一定壓力。

他又指，訪港旅遊業仍是最弱環節，有序恢復與內地通關，對今年經濟表現至關重要，又稱市民齊心合力，定能守護好香港，同時為早日通關創造條件。

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記者：陳宛彤