【第五波疫情】新增9宗確診　包括1宗本地個案2宗輸入相關【不斷更新】

▲ 今日新增9宗個案。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（14日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。今日新增9宗確診個案，包括6宗輸入個案，2宗與輸入個案相關，1宗本地個案。

【16：55】

生署衞生防護中心總監徐樂堅指，雖然今日確診宗數回落，但不排除屯門他有隠形傳播鏈。（詳情即看【下一頁】）

【16：50】

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代確診患者出院及留院情況。一名29歲巴籍地盤工確診，他昨日因交通意外入院，在接受治療時曾脫下口罩，曾與其接觸的4名醫生需要檢疫。（詳情即看【下一頁】）

【16：45】

2宗與輸入個案相關：

21歲女（個案#13026） 居於屯門青山公路—青山灣段345號龍成花園第一座。

46歲女（個案#13027）居於竹篙灣檢疫中心。

【16：45】

今日新增少於10宗初步確診個案，其中一名初步確診為一名竹篙灣檢疫中心的保安。（詳情即看【下一頁】）

【16：40】

張竹君表示，昨日一名22歲女護士初步陽性，居凱德花園2座，病毒量低，經人員在她工作的4間診所取了21個樣本，經過香港大學化驗所研究後發現，她的個案為受疫苗污染，導致樣本呈陽性。

另外，凱德花園另有一名不確定個案，經再次檢測後呈陰性，即是昨晚圍封的凱德花園未有人確診，居民不需要進行餘下的強制檢測

（詳情即看【下一頁】）

【16：35】

本地個案涉及一名29歲巴籍外賣平台送餐員確診（個案#13022），居於天水圍天逸邨逸灣樓，他平日多於元朗區送餐，也在啟德地盤打散工。（詳情即看【下一頁】）

【16：30】

政府今日（14日）交代本港疫情最新情況。今日新增9宗確診個案，包括6宗輸入個案，2宗與輸入個案相關，1宗本地個案。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https：//bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳梓蔚