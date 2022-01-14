【新冠肺炎】22歲初確女護士疑被疫苗污染不列確診個案　當局仍不排除屯門有隱性傳播

▲ （資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（14日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

衞生防護中心今日（14日）公布，今日新增9宗確診個案，包括1宗本地個案，6宗輸入個案及2宗與輸入個案相關個案；同日錄少於10宗初步確診。詳情即看：【下一頁】

張竹君表示，2宗與輸入個案相關個案包括居龍成花園1座的21歲兼職女護士（#13026），她同為浸大持續教育學院護理系學生，1月10至12日曾回校上課，曾到訪過兩間課室及圖書館2樓的女廁等。

至於昨日初診確診的22歲女護士，居在屯門凱德花園2座，1月4、8、9及11日在屯門新都大廈或新墟分店工作，當局表示，其病毒量低，CT值為35、36，病毒經化驗後為「D614D」的病毒株，屬疫苗病毒株。當局今日曾到屯門置樂花園的診所，抽取21個環境樣本，了解是否屬疑被疫苗污染；另港大微生物學系講座教授袁國勇的實驗室也確認其屬疫苗病毒株，故初步患者不屬確診個案。

至於昨日圍封的凱德花園今日出現一宗不確定個案，經再次檢測後呈陰性，即是昨晚圍封的凱德花園未有人呈陽性。（詳情即看：【下一頁】）

徐樂堅表示，當局於近日數天已做了很多的檢測，但仍不能排除屯門有隱性傳播。他提到早前屯門藥房的一家四口，是自從女兒確診，其後再發現原來是曾與國泰的空少接觸，當時已出現兩代傳播，至於會否有其他的傳播鏈，希望可以在強檢及檢疫時揪出。

另外，曾訪足福里的73歲居北角城市花園確診婦，其同住家人今日確診，患者1月5日已入住檢疫中心，其後確診。

最新影片推介：【活得健康啲】耳朵具自動清潔功能切忌胡亂採耳 專科醫生教正確清理耳垢方法

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩