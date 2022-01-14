【升中面試】優才書院次輪面試見家長學生　最後提問環節慎踩地雷

▲ 優才書院次輪面試校長或副校長會跟家長及學生見面。

位於將軍澳的直資學校優才（楊殷有娣）書院，近年新增IB國際文憑課程，與本地DSE文憑試課程雙軌並行，而2021年的第二屆IB學生即獲佳績，誕生3名滿分狀元，考生整體平均分亦達41.6分。

優才書院於2006年創校至今16年，校長譚國偉博士過往接受TOPick訪問時指，開校之初已有家長向學校提出可否開辦IB課程，當時校方開始籌劃，可惜經過約兩年時間準備就緒後，卻因沒足夠學生選讀IB而未能成事。

直至4年前左右，家長漸漸發現IB的優勢，書院決定重推IB，2020年第一屆17名學生應考IB，100%升讀大學；去年有12名IB考生，最終出產3名狀元。

優才書院中一設140至150個學位，扣除小學部學生一條龍直升，大約可招收一班約24至25名外校生，視乎小學部的升讀人數而定。

家長及學生參與次輪面試

譚校長講解該校中一收生要求，申請人最好有多於一項才華，中英數三科最少具備1A和2B成績，以及操行達B+或以上。收生準則為學術成績及面試表現各佔35%，操行及獎項與課外活動各佔15%。經筆試後篩選學生參加面試，面試以英語及普通話進行。

去年受疫情影響，首輪面試採用網上形式面見學生，而次輪面試則由家長及學生到校與校長或副校長面見，以粵語進行。

最新影片：

高科技教育中心蘇校長撰寫的《最強直資中學天書》，綜合其教育中心學生的面試實況，以下為優才2021學年第二輪面試的部分題目：

學生部分

1) 自我介紹

2) 長大後想做甚麼工作？為甚麼？

3) 平日有甚麼嗜好？

4) 對家長有甚麼期望？

另外，有學生因作文獲獎，校長要求學生簡介得獎的作品。

家長部分

1) 怎樣認識優才？對學校的了解？

2) 對子女有甚麼期望？

蘇校長提醒家長慎防「地雷位」，面試最後，校長或副校長會問家長及學生有沒有問題。曾有學生問「學校有沒有精英班」，卻發現副校長很反對精英班制度。因此，面試前緊記做好與學校相關的準備，並預先構思提問的問題。

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責任編輯︰王明芳