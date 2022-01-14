【第五波疫情】竹篙灣入住記錄輸入錯誤致檢測延誤　衞生署向受影響人士致歉

▲ 衞生署衞生防護中心總監徐樂堅。（曾耀輝攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（14日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。今日新增9宗確診個案，包括6宗輸入個案，2宗與輸入個案相關，1宗本地個案。

近日有到竹篙灣檢疫的人士被延遲檢疫，徐樂堅表示事件由檔案輸入錯誤所致，有約60名檢疫人士受影響，就此代表竹篙灣工作團體，向受影響市民致歉。

他解釋指，在1月6日左右，接連發現大型群組，竹篙灣內的員工遺漏部份入住資料未有輸入，導致相關同事不知道有關個案已經入住，遂無安排檢測，令檢測工作出現延誤；署方已重新檢視記錄。

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記者：陳梓蔚