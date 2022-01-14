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【升中面試】優才書院中一僅收25外校生　首輪面試考兩文三語表達能力

16:03 2022/01/14

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優才書院首輪面試考兩文三語表達能力。

優才(楊殷有娣)書院（下稱優才）是位於將軍澳的一條龍直資學校，開辦DSE文憑試及IB國際文憑雙軌課程，2021年首誕3名IB狀元。中一設有140至150個學位，扣除小學部一條龍直升學生，大約只能招收約24至25名外校生，因此學位相當搶手。

優才提供資優教育，包括才華班、啟航導師計劃、課後資優等，另亦設國際化小班教學、培養多元智能等。學校採用的校本課程，程度較一般學校快半年，因此較難於中二至中五插班，中一入學比較適合。

現時中一至中六（G1至G12）全年學費由$38,280至$42,680不等，至於中五、中六（G11-G12）IB課程學費則為$85,580。

面試方面，去年受疫情影響，首輪面試採用網上形式面見學生，而次輪面試則由家長及學生到校與校長或副校長面見。

高科技教育中心蘇校長撰寫的《最強直資中學天書》，綜合其教育中心學生的面試實況，以下為優才第一輪面試的部分題目，分為粵語、英語及普通話3部分：

最新影片：

粵語

1) 如果你有一份禮物，你會送給老師還是同學？（沒有預備時間，須立即回答）

2) 最欣賞哪位同學？最欣賞他／她甚麼？

英語

1) 自我介紹

2) 為何報讀優才？

3) 平日會做甚麼？

普通話

1) 喜歡中文嗎？為甚麼？

2) 有沒有作文習慣？喜歡作文嗎？

3) 作文時喜歡用甚麼修辭手法？為甚麼？

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責任編輯︰王明芳

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