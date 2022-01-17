【尋元記】DSE狀元棄法律讀港大英文　重返母校執教鞭︰交個心出來教學生

▲ 2014年聖士提反書院的DSE狀元譚梓恆立志作育英才，4年前決定重返母校當上英文老師。

每年DSE中學文憑試放榜，狀元們都會被問及升學計劃，大部分都答讀醫科、法律。2014年第三屆DSE中，來自聖士提反書院的文科狀元譚梓恆（Theodore），卻稱其志願是為人師表，並選讀入學門檻不高的香港大學英文系。畢業後他重返母校如願當上英文老師，將狀元精神薪火相傳。

其實我未想做老師之前，我想做律師的，因為我看了很多電視劇，『Objection！真的很有型！』

很快譚梓恆發覺現實中的律師，與劇中人物大相逕庭，他返回現實尋找前途啟示，原來自己最仰慕的人物早已在身邊，就是一班好老師。

其中一位是我中四的中文老師，他做了科主任近30年，以為他應做到滑啞了，但他沒有，他任教的每一班都會在第一天的黑板上，寫上自己的手機號碼，讓學生可以隨時找到他。而每年他亦會為學生籌辦很多活動，除了讓學生鞏固課堂知識，還製造了很多美好回憶。

▲ 譚梓恆的教學宗旨是，入到課室認識任何一班學生，都要交個心出來。（曾耀輝攝）

受好老師啟發志向

譚梓恆最記得當年跟老師去過元朗大榮華酒樓食豬油撈飯，老師既要安排行程、交通，又要取得家長同意，為何老師願意犧牲課餘時間做額外工作？當時已有意做老師的譚梓恆，決定找他的中文老師問個究竟。

他對我說，如果你想做一名老師，要知道一日24小時都是辦公時間。當時我不明白，他解釋，如果有學生晚上11時致電你，說現在很不開心，你能否答他︰『可否明早8時才說？』我就明白了。只要老師摒棄『辦公時間』這個概念，就會懂得為學生著想。

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當時中四、五的譚梓恆，了解到老師是一份育人的工作，看到學生進步會有滿足感，而且自己性格喜歡指指點點，老師正好可以「點學生做嘢」，故他立志要為人師表。他馬上將此想法告訴其他老師，但老師們對他是否真心有點懷疑。

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校長寄語︰做老師需要一顆心

在聖士提反書院任教9年的郭佩貞助理校長，當時為譚梓恆的中文科老師，她已預計譚梓恆的DSE成績將會很好，應該所有大學學系任選。她語重心長告訴譚同學，老師會任教不同能力的學生，對於能力較低的學生，更需想盡辦法幫助他們，「這是作為老師一個好重要的特質。」

▲ 左起︰黃智葦副校長、楊清校長和郭佩貞助理校長對譚梓恆重返母校做老師，都有不一樣的感覺。（曾耀輝攝）

而在校21年、任教英文科的黃智葦副校長也讚揚譚同學的學術成績頂尖，多年來非常穩定，當她得知譚同學的想法後，是打從心底裡感到高興，但她認為孩子的選擇會逐年改變，故當時她只說︰「Oh really？」對於他能否堅持志願，抱持觀望態度。

對於做老師的條件，聖士提反書院校長楊清一針見血，「做老師是需要一顆心，如果你沒有這顆心，你不會是一個好老師。」

楊校長憶述，譚梓恆由小學到中學都讀聖士提反，每年成績都是頭兩名，中學6年更全取獎學金，等同6年免學費。「這位同學的組織能力、記憶力很好，也很有禮貌，見到校長不會感到害羞，我想是因為他有很強的自信心。」難得有成績出眾的同學想做老師，楊校長對譚同學承諾︰

如果你讀完書，學校又有位置，我一定請你！

▲ 楊清校長看好譚Sir的前途，希望他將來能成大器，並寄語他「不忘初心」。（曾耀輝攝）

教英文助基層學生向上流

結果譚梓恆不負眾望，DSE取得7科5**成為文科狀元，如願升讀港大英文系，並以文學院第一名的佳績畢業。他渴望成為英文老師，因英文是世界通用語言，對於一些中下階層的學子，學好英文是一個上流機會，他希望能啟發更多學生。

或許是緣分使然，聖士提反適逢有英文老師空缺，楊校長最終聘請了譚梓恆，她強調聘用過程公平公正，「我們有登報，亦有其他人來面試，他在面試當中很出眾，所以決定聘請他。」

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當譚梓恆回來後，楊校長喜見他樣子清秀了，「比以前靚仔、打扮較多變化，但我肯定他沒有整容」；更重要是他為人成熟了，「看得出他畢業後，跟之前說過想當英文老師的心智，是完全沒有改變，也證實了我們的眼光獨到，他真的是一位很出色的老師。」

24小時為學生On Call

譚梓恆重返母校執起教鞭，謹記著老師是一份育人的工作，第一日已摒棄了「辦公時間」的觀念，並跟恩師一樣，在黑板寫上自己的手機號碼，讓學生感覺到他的關愛。

我的宗旨就是，入到課室認識任何一班學生，我都是交個心出來。

▲ 左二起︰葉健同（Clinton）、倫正衡（Eric）和邵梓淇（Pinky）都形容譚Sir與他們亦師亦友。（曾耀輝攝）

老師的愛心，學生深深領會到，亦都好識做。譚Sir至今任教4年，從未有感被學生電話滋擾，「我覆一句並不困難，可能因為我這一句，令他不會苦惱一晚；或者他有些私人問題，我們傾10分鐘電話就解決了，要知道青少年的問題，來來去去都是那些。」他還笑言，與學生交換電話對追功課都有用。

當應屆DSE考生班主任

譚Sir近3年均擔任同一班的班主任，見證他們由中四升到中六，即將應付今屆DSE。由昔日狀元任教，學生們都覺得好珍貴，當中葉健同（Clinton）、邵梓淇（Pinky）和倫正衡（Eric）同學皆表示，譚Sir成為他們的班主任後，才驚悉他就是當年狀元。

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女學生Pinky讚譚Sir的教學內容實用，很清楚每位DSE考生在英文科上會遇到的問題，「他會針對性教我們應該怎樣做，有甚麼具體的技巧，讓我們學習英文更容易。」Clinton亦讚譚Sir因材施教，會就不同程度的學生問相應的問題。

Eric笑言譚Sir打扮好潮，也懂得靈活運用電子產品，「他將Microsoft OneNote用到出神入化！」3位同學都贊同與譚Sir亦師亦友，其學習經歷也相當具啟發性，因他當年也非全級最好成績的一位，但他仍做到狀元，證明只要努力讀書，便能取得好成績。

他還會很溫馨地寫生日卡給我們，祝我們生日快樂。」Clinton多謝老師的關愛，譚Sir笑言準備了一張貓紙提醒自己︰「我有盡量記著他們的生日，背死我呀！

▲ 譚父譚母力撐兒子按自己的喜好發展，寧願自己代兒頂著親友壓力。（受訪者提供相片）

父母撐兒棄律師做老師

回望4年的教學生涯，他特別享受做班主任，「因為真的像有一班仔女，若不是情同手足，今天的訪問怎能當他們是馬騮戲般舞一輪？遲了放學3小時！」他希望在學校能長遠發展，更多涉獵行政方面去支援年青人成長。

譚Sir特別感謝父母的支持，讓狀元兒子選擇做老師，在他坐穩老師的位置後，譚母才坦言告之，當年頂著不少親友壓力去支持他，令譚Sir深受感動。

原來有個朋友對我父母說︰『你甘心讓你兒子去做老師？你不叫他去做律師？』我媽媽頂著壓力，一直沒有告訴我有這些人……我希望所有父母都不要帶負面眼光去看孩子的理想，也不要將你的負面思想過給孩子，如果當時她如實告訴我，可能我真的動搖了。

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記者︰林綺玲