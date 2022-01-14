【童樂居虐兒案】社署下周一派遣專隊進駐童樂居　監察中心日常運作

▲ 社署派遣專隊進駐童樂居，密切監察中心日常運作。（資料圖片）

香港保護兒童會屬下幼童留宿院所「童樂居」發生虐兒事件，至今被發現受虐的兒童約有29人，虐兒事件自上月底被揭發之後，現時已經16名職員被拘捕。社會福利署將於下周一（17日）派遣專隊進駐涉事幼兒中心，成員包括社工、護士及具備監管幼兒中心經驗的人員。

社署表示，專隊將會每天駐守幼兒中心，實地密切監察中心的日常運作，確保中心的運作符合服務質素及切實執行有效的改善措施，保障兒童得到妥善照顧，而專隊會運作至中心的改善方案和運作情況符合社署要求。

社署指，自事件發生以來，社署已採取了連串行動，包括於去年12月27日派出由二十多位臨床心理學家、護士、社工等組成的跨專業團隊前往涉事幼兒中心進行調查，視察中心的運作，檢視工作紀錄，並逐一觀察中心內70名兒童的行為、健康和情緒狀況，以確保他們情況穩定，並且已要求機構於1月25日前提交檢討報告。

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責任編輯：李榮忠