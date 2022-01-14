  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (週五) 17:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新春2022】唐宮小聚推臘味芋頭年糕　早鳥優惠低至87折賀年糕點$78起

休閒消費 16:45 2022/01/14

分享：

熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

唐宮小聚推出「臘味芋頭年糕」，低至87折早鳥優惠。

踏入2022虎年，粵菜館唐宮小聚推出早鳥年糕優惠，由即日起至2022年1月31日，會員可以優惠價，低至$78起訂購賀年年糕！其中包括全新口味「臘味芋頭年糕」及其他「福聚滿門賀年糕點」，讓大家送禮自用。

最新影片

唐宮小聚指今年除了賀年糕點外，還會推出多款全新賀年點心及菜式，包括︰椒鹽原隻豬手、剁椒魚蒸餃、炸鳳梨饅頭及酸辣蛇羹。其中「剁椒魚蒸餃」菜式，由魚肉及海鮮餡與剁碎煙燻辣椒而製成。而「酸辣蛇羹」則經唐宮小聚改良，以酸辣口味作基底，加入蛇肉、雞絲、肉絲、木耳等材料，不但營養價值高又有暖身作用。

唐宮小聚表示全新推出臘味芋頭年糕用上古法臘味及荔浦芋頭，每次生曬至少要有3天連續大晴，並曬足至少2星期，令臘味變得甘香。

價售：$108起連禮盒及毛氈袋

    點擊圖片放大
    +9
    +8

現凡於2022年1月31日起，會員更可以優惠價低至87折購唐宮小聚賀年糕點，包括：「薑糖棗皇糕」、「錦鯉年糕」等都會隨禮盒附送毛氈袋，送能自用兩相宜。

禮券兌換點：

中環皇后大道中139號 The L. Place 2樓

尖沙咀廣東道30號新港中心3樓303號舖

荃灣楊屋道1號荃新天地1期UG層43及81號舖

沙田沙田正街18號新城市廣場第三期3樓A333號舖

禮券兌換日期：2022年1月10日至1月31日

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：蕭雅文

知多啲

【美食速報】上海餐廳「个園⽵語」登陸海港城　主打淮揚滬上海菜＋限定新年菜單
【美食速報】上海餐廳「个園⽵語」登陸海港城　主打淮揚滬上海菜＋限定新年菜單
【新春2022】The ONE x 肥蛙工廠新春園遊會　首推3D公仔打卡位及虎年限定精品
【新春2022】The ONE x 肥蛙工廠新春園遊會　首推3D公仔打卡位及虎年限定精品
【新春2022】4商場聯辦新春偽旅遊打卡景點　日韓台越4地特色彩燈迎虎年
【新春2022】4商場聯辦新春偽旅遊打卡景點　日韓台越4地特色彩燈迎虎年
農曆新年 美食 消費資訊 消費種類 著數優惠 中環 新城市廣場 New Town Plaza 沙田 荃灣 尖沙咀

最高瀏覽

【冷血教練】7歲柔道男童遭重摔苦撐70日亡　母忍喪子之痛向教練索償500萬
17:42 2022/01/13
【冷血教練】7歲柔道男童遭重摔苦撐70日亡　母忍喪子之痛向教練索償500萬
【新冠肺炎】foodpanda外賣員初步確診　元朗送餐未揪出源頭
16:45 2022/01/13
【新冠肺炎】foodpanda外賣員初步確診　元朗送餐未揪出源頭
【初步確診】屯門診所兩名護士初步確診　一人是浸大學生
16:39 2022/01/13
【初步確診】屯門診所兩名護士初步確診　一人是浸大學生