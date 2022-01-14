【新春2022】唐宮小聚推臘味芋頭年糕　早鳥優惠低至87折賀年糕點$78起

▲ 唐宮小聚推出「臘味芋頭年糕」，低至87折早鳥優惠。

踏入2022虎年，粵菜館唐宮小聚推出早鳥年糕優惠，由即日起至2022年1月31日，會員可以優惠價，低至$78起訂購賀年年糕！其中包括全新口味「臘味芋頭年糕」及其他「福聚滿門賀年糕點」，讓大家送禮自用。

最新影片

唐宮小聚指今年除了賀年糕點外，還會推出多款全新賀年點心及菜式，包括︰椒鹽原隻豬手、剁椒魚蒸餃、炸鳳梨饅頭及酸辣蛇羹。其中「剁椒魚蒸餃」菜式，由魚肉及海鮮餡與剁碎煙燻辣椒而製成。而「酸辣蛇羹」則經唐宮小聚改良，以酸辣口味作基底，加入蛇肉、雞絲、肉絲、木耳等材料，不但營養價值高又有暖身作用。

唐宮小聚表示全新推出臘味芋頭年糕用上古法臘味及荔浦芋頭，每次生曬至少要有3天連續大晴，並曬足至少2星期，令臘味變得甘香。

價售：$108起連禮盒及毛氈袋

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

現凡於2022年1月31日起，會員更可以優惠價低至87折購唐宮小聚賀年糕點，包括：「薑糖棗皇糕」、「錦鯉年糕」等都會隨禮盒附送毛氈袋，送能自用兩相宜。

禮券兌換點：

中環皇后大道中139號 The L. Place 2樓

尖沙咀廣東道30號新港中心3樓303號舖

荃灣楊屋道1號荃新天地1期UG層43及81號舖

沙田沙田正街18號新城市廣場第三期3樓A333號舖

禮券兌換日期：2022年1月10日至1月31日

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：蕭雅文