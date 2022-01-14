【打擊毒品】警瓦解利用傭工協助販運毒品集團　檢1.25億元毒品拘2人　

▲ 警方毒品調查科偵破一個利用傭工協助販運毒品的集團。（曾秋文攝）

警方毒品調查科偵破一個利用傭工協助販運毒品的集團，檢獲154公斤毒品，總值1.25億元，行動中拘捕1名姓劉（58歲）男子和1名（40歲）菲籍女外傭。涉案男子被控一項販運危險藥物罪 ，已在屯門法院提堂。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

毒品調查科（行動）陳江明警司表示， 警方本週二（11日）在元朗馬田路截查1名58歲男子，在其身上搜出4公斤俗稱「k仔」的氯胺酮，其後押解到附近他居住的單位，再發現42公斤可卡因 、5公斤氯胺酮和25公斤大麻，以及100萬元現金。

經調查後，相信毒販在西環一個貨倉和北角一個迷你倉儲存毒品，探員翌日再在北角一工業大廈內的迷你倉截查一名菲律賓籍女傭，她當時正處理一批貨物，警員發現迷你倉內有3個麻布袋，載有可可豆和54公斤可卡因，和31桶蛋白粉內有25公斤氯胺酮，菲籍外傭同嫌販運危險藥物罪被捕，她現時仍被扣查。

警方其後在西環一個貨倉再發現有360袋、每袋重50公斤的可可豆和21箱蛋白粉和朱古力粉，但未再有檢獲毒品，相信該批可可豆在去年12月底從南美厄瓜多爾由海運到港，毒品先運到西環貨倉，其後再電召客貨車分批送到北角的迷你倉，現正通緝一名44歲男子，相信是該毒品集團的骨幹成員。 陳光明指涉案菲傭負責處理迷你倉內的毒品，每次收取僅100元酬勞，他呼籲僱主要留意外傭是否有異樣，提醒她們協助處理毒品同樣會觸犯法例。

最新影片推介：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文