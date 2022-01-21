【寵物餐廳】不忍寵物無緣與主人進餐廳歎美食　港女生拍住上打造人寵共享空間

▲ 兩個女生Sandy和Wayne開寵物餐廳，打造人寵共享空間。

盡管近年多了歡迎帶寵物進食的餐廳，但大部分都只限戶外，對日漸增多的猫奴狗奴來說仍是不足。因為他們不忍心愛的寵物在餐廳外受太陽乾曬。Sandy 和 Wayne 有見及此，本著將心比心，決意開間寵物餐廳，希望除了在家中，在外也可以人寵共享快活空間及美食。

她們二人就是深感人寵共處時光寶貴，因為寵物總不及人長命，故此餐廳名字取了中文單字「活」，英文「LITM」，即「Living In The Moment 活在當下」別具意義。

Sandy 本身從事凍肉零售的，對入口優質食材有經驗，一直都有開餐廳打算，疫情中令她加快了心意，亦轉向了開寵物餐廳的主題。「其實是看到這兩邊舖位後的決心，因為有偌大的玻璃窗，自然光綫充足，加上外邊正好是海濱寵物公園，所以一拍即合。」

▲ 主餐廳同樣簡潔明亮，老闆說菜式不是 cafe 咁簡單，有時令的煲仔飯食架！(餐廳提供)

由於 Sandy 和 Wayne 都是素人開餐廳，在籌備時難免有點混亂，但好彩有朋友幫手，順理找到裝修、廚房班底這些最令人頭痛的事項。由於這裏是分開兩邊舖，順理成章面積較大的那邊舖是設有廚房及是給不帶寵物的客人享用的，另一邊則是闢作給人寵共用。

因為她們明白到始終有大部分客人都不太喜歡與動物共處同一空間進食，「這也是我喜歡這裏的原大之一，好處是可以分隔，讓喜歡寵物者可以自成一角。而這邊完全可以柯打餐廳的 Menu，只是需要作外賣形式，用即棄餐具而已。」Sandy 說。

親自主理寵物餐牌

說到食物不用她們二人擔心，因為有經驗大廚坐鎮，美食如白酒蒜片橄欖油大蝦炒意粉、炸雞夫、原隻龍蝦溶岩芝士麵等，都是招牌。還有咖啡也是精心挑選，包括果仁味較重的危地馬拉、巴西、烏干達的咖啡豆、亦有果香較重由曾任國際大賽評審及香港選拔賽總評審的本地垬焙大師親自烘焙的咖啡豆，帶有葡萄、草莓等果香。

但論到給寵物吃的食物，則每天都由 Sandy 自手主理，她以養了兩隻 Poodle 10多年的經驗，深知狗狗愛的食材及不能吃的食物是甚麼。

「其實狗狗又真的有太多種類食物不可吃，就算是生果，也只可以吃香蕉、蘋果、雪梨，款式不多。加上牠們只愛吃肉，連蔬菜亦不喜歡。所以我在設計牠們的餐單上，都要花點心思。」Sandy 說。

於是她就設計出兩款寵物菜式，分別是毛孩全日早餐，材料是雞肉、淮山、甘筍、西蘭花、南瓜、蛋白和風乾牛肉。她把雞肉攪碎弄熟後壓成骨頭形狀，當中還適量地混入蔬菜蓉，讓狗狗不知情下吃到，都能吸收到蔬菜的營養和纖維。

另外一道牛肉漢堡，則是牛肉、脽肉、淮山、甘筍、西蘭花和蛋白，當然少不了狗狗最愛吃的風乾牛肉片，她刻意做成漢堡賣相，其實是給主人打卡用的。她強調全部菜式均以純肉和新鮮蔬菜烹調，不含麵粉和任何調味料，主人可以安心給寵物享用。

寵物咖啡和甜品

還有再玩野的是連寵物咖啡及甜品也有，例如這杯 Puppccino，專用無乳糖牛奶調製，再打泡後，上面灑些風乾牛肉碎，她笑言不少狗狗都愛來此歎杯啡再散步。更有些狗狗專登來下午茶，這款藍莓香蕉班戟，便以藍莓、香蕉和蛋黃製成，絶無麵粉添加，賣相精緻，可愛到極。

Sandy 笑言這些都是自己的寵物愛吃的菜式，她也直言在家弄給牠們吃，就不會講究賣相了。現在她閒時也會帶愛犬來店幫手招待「客人」，「開店個多月，牠們都和這區的狗狗常客熟絡了不少，有些客人還會是因着牠們而來的呢！」

另一位拍檔 Wayne 的寵物是兩隻英國短毛貓，只有兩年多飼養經驗，正是先養的一隻英短甚討人歡心，令到他再想多隻作伴，「第一隻英短名叫麥糖，個性較『宅』，有點怕陌生人。所以今次帶到店來的是麥柑，但你看，都是懶洋洋的，熜是愛黏着我。」

Wayne 說到養貓帶出街用膳的經驗也不是太愉快，盡管貓貓可以放袋或籠，但在旁的食客總會流露出不悅的眼光，何況是狗狗。

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寵物餐廳的意義

Sandy 隨即回應：「我就是不太喜歡把寵物放在門口，因為一來怕牠們會曬親，二來看不到牠們總是食得不安心。」餐廳營業了個多月，她也留意到不少主人其實也不太明白寵物餐廳的意義。「例如有些客人會不管束自己寵物的便溺需要，我明白客人是大晒的，但這也是訓練寵物外出的應有禮儀和基本要求嘛。另外，有些客人又不明白為何要先買食物，用即棄餐具，感覺不像是在餐廳用膳。這點我們也感不好意思，但有解釋是牌照原因，我們已盡做最妥善的招待，如客人在主餐廳選購食物後，便可帶寵物往對面的寵物餐廳區域安坐，然後便有侍應為客人送餐來。」

猶幸，這些投訴客人都只是極少數，反而大部分到此的主人和寵物都滿意這裏，當日記者採訪便見到這隻非常靚仔兼乖巧的 Jayden 牧羊犬常客，Sandy 說牠住在樓上，早午晚都會來，根本可以給牠一個頭號粉絲勳章了。

▲ Sandy 說無論多忙，也會抽時間帶狗到戶外走走，享受大自然日光浴。(被訪者提供)

活 LITM

地址：北角滙 1 期 G01、 G02 及 G32

記者：郭秀芳

電話：2638 1777

營業時間：11:30am-10pm (因疫情關係，晚市情況及營業時間會有所調整。)

記者：郭秀芳