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【防疫措施】港府延長禁晚市堂食、關閉表列處所等措施14天至年初三

社會 18:20 2022/01/14

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港府宣佈延長禁晚市堂食、關閉表列處所等措施14天至年初三。

行政長官林鄭月娥今日（14日）傍晚6時舉行記者會，宣佈延長禁晚市堂食、關閉表列處所等措施14天至年初三，並會取消全港花市。

林鄭月娥表示，將延長現時一系列社交距離措施14日，換言之直至2月3日，食肆晚市禁堂食的規定，將延長至年初三晚，市民將不能在食肆吃晚市團年飯；期間大型活動預料亦取消，年宵花市會受影響。

收緊社交距離措施延長至年初三：

1）原定1月7日至1月20日要再延長多2星期，至2月3日，大年初三

2）大型活動要取消，包括年宵花市、新春市場、旅發局活動

3）外防輸入，由1月8日至21日，地區航班機制8國禁飛都要延長到2月4日，多個國家疫情仍嚴峻延多14天

她指，明白市民希望開心過新年，延長現時一系列社交距離措施會令市民失望。雖然自再次收緊社交距離措施後，市面人流下降3成，是當局想見到的局面，惟不少專家指疫情仍未受控，本港仍有爆發風險，故需要繼續收緊。當新年過後，大年初四起，除非疫情出現明顯逆轉，會逐步放寬，如美容院等，但疫苗氣泡會提前至當時實施。

 

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記者：洪芷晴

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