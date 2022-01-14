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【ERROR成員】肥仔+193同日推出新歌　魯庭暉指郭嘉駿邀林明禎拍MV自肥

娛樂 16:33 2022/01/14

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「肥仔」梁業及「193」郭嘉駿分別推出新歌《Dear Mama》、《再次Puppy Love》。

ERROR隊長「肥仔」梁業及成員「193」郭嘉駿在今天（1月14日）32歲生日，他們亦分別在今日推出新歌《Dear Mama》、《再次Puppy Love》，兩首歌的MV亦在今晚於YouTube上架。

兩首歌已推出預告片，梁業的《Dear Mama》有影后級的鮑姐鮑起靜助陣演出。至於193的《再次Puppy Love》沒有影后但列出女神陣。

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MV有「大馬女神」林明禎任女主角，193更透露自己課金邀請。在預告所見193與林明禎都以校服造型出現，充滿初戀感覺，林明禎戴住有貓兒裝飾的耳筒聽歌、又向鏡頭單眼放電，盡展女神魅力。

此外，從預告所見，MV更有《全民造星IV》的王家晴（Candy）、葛綽瑤（Yoyo）及193的胞妹郭嘉盈（3妹）。

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魯庭暉幽默發文

ViuTV高層魯庭暉也在個人社交平台內，分別上載《Dear Mama》MV內鮑姐及《再次Puppy Love》內林明禎的截圖畫面。

同時，魯庭暉並幽默地寫道：「Error 某隊長有品味 vs Error某隊員從沒停止自肥之鐵證。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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