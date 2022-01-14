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【第五波疫情】港大宣布40人或以上課堂　下周一起至月底轉為網課

社會 16:29 2022/01/14

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港大宣布40人或以上課堂，下周一起至月底轉為網課。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。港大副校長（教學）何立仁今日（14日）向師生發電郵，指出由1月17日至31日，40學生或以上的課堂將轉為網課，39人或以下的課堂將維持面授安排。

因應疫情，港大由下周一（17日）起調整教與學安排，40名學生或以上的大型課堂，將轉為線上形式；最多39名學生的課堂則維持面授；需要面授的課堂，如涉及臨床工作、實驗室等，會因應學院作特別安排。

何立仁又提到，學生可於周一起，從學校內聯網Moodle查詢每個課程的安排。他強調，特別的教與學安排是為了減少新冠病毒傳播風險，期望農曆新年假期後，可於2月初恢復面授課，校方屆時會作再公布。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃悅晴

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